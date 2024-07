Stroik na Boże Narodzenie można wykonać samodzielnie z gałązek świerku. Będzie on stanowił piękną, pachnącą lasem ozdobę wigilijnego stołu.

Reklama

Co jest potrzebne do wykonania stroika na Boże Narodzenie?

Do wykonania stroika wigilijnego ze świerku będziesz potrzebować:

okrągłego stelaża, ok. 25 cm średnicy (lub pięciu gałązek wierzby, jeśli chcesz wykonać go samodzielnie),

długiego, najlepiej zielonego, miękkiego drutu,

kombinerek albo szczypców do cięcia drutu,

kawałka gąbki florystycznej,

gałązek świerku (może też być kilka gałązek jodły i tui),

szypułek rośliny z czerwonymi owocami, np. głogu,

innych elementów dekoracyjnych, np. perełek, małych bombek, czerwonych kokardek, szyszek,

świecy w kolorze pasującym do pozostałych ozdób.

Jak samodzielnie wykonać stelaż stroika na Boże Narodzenie?

Do wykonania okrągłego stelaża potrzebujesz 5 długich, cienkich i giętkich gałązek wierzby i drutu. Zwiń gałązki tak, żeby utworzyły koło, przeplataj gałązki pod sobą. Żeby konstrukcja była bardziej stabilna, możesz dodatkowo oplatać je drutem. Gotowe.

Jak na stelażu umieścić gałązki świerku?

Jeśli masz już podstawkę, możesz przystąpić do oplatania jej gałązkami świerku. Zacznij od najdłuższych gałązek (ok. 30 cm) świerku. Przyłóż gałązkę do stelaża i owiń ją drutem, w ten sposób przymocujesz ją do stelaża. Owijaj stelaż gałązkami tak, żeby całkowicie go zasłoniły. Kiedy w ten sposób zrobisz pierwszą warstwę, możesz przywiązywać do stroika coraz krótsze gałązki świerku. Rób to do momentu, kiedy wieniec ze świerku uzyska pożądaną grubość. Włóż do środka wieńca gąbkę florystyczną i sprawdź, czy gałęzie już ją zakrywają. Jeśli nie, dołóż ich więcej lub przytnij gąbkę. Pamiętaj jednak, że musi ona być na tyle wysoka, żeby ustabilizować świecę. Przebij gąbkę na dole w 5 miejscach i przewlecz przez otwory drut. Końcówki drutu przymocuj do stelaża tak, żeby nie były widoczne spod gałęzi świerku.

Jak udekorować świerkowy wieniec ?

Pomiędzy świerkowe gałązki włóż symetrycznie gałązki jodły i tui, a następnie gałązki głogu. Krótkimi kawałkami drutu przypnij pozostałe ozdoby. Na koniec w znajdującą się pośrodku wieńca gąbkę florystyczną włóż świecę. Świąteczny stroik jest gotowy.

Zobacz także