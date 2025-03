Po udziale w trzecim sezonie programu "Love Never Lies" Kasia i Paweł stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par reality show. Niedługo po zakończeniu emisji show para ogłosiła decyzję o rozwodzie, kończąc tym samym swoją ośmioletnią relację. Kulisy ich wspólnej historii, w tym bolesnych zdrad i narastających konfliktów, zostały pokazane w ich dokumencie, w którym oboje otwarcie opowiedzieli o powodach rozstania. Teraz oboje ruszyli naprzód osobno, a wszystko wygląda na to, że Kasia ma się bardzo dobrze.

Kasia z "Love Never Lies" pochwaliła się bukietem kwiatów



Po programie "Love Never Lies" Kasia ruszyła dalej już jako singielka. Uczestniczka show wyznała podczas Reunion, że ma zamiar skupić się na sobie. Wygląda na to, że dotrzymała słowa i pochwaliła się pięknym bukietem tulipanów, który sobie z prezentowała.

Kwiaty (od siebie) to nie tylko prezent, ale przypomnienie o dbaniu o siebie i o tym, jak ważne jest otaczanie się pięknem. To gest miłości, który daje mi radość – napisała Kasia.

Kasia i Paweł zaskoczyli wszystkich w "Love Never Lies"

​Kasia i Paweł byli małżeństwem z ośmioletnim stażem, które zdecydowało się wziąć udział w trzecim sezonie programu "Love Never Lies", aby wzmocnić swoją relację. W trakcie programu na jaw wyszły liczne zdrady Pawła, w tym z mężczyznami, co było dla Kasi ogromnym ciosem. Mimo początkowych prób ratowania małżeństwa ostatecznie para podjęła decyzję o rozwodzie.

Podczas odcinka "Reunion", wyemitowanego 9 marca 2025 roku, Kasia i Paweł oficjalnie ogłosili swoją decyzję o rozstaniu. Pomimo decyzji o rozwodzie, Kasia i Paweł nadal mieszkają razem i utrzymują relacje przyjacielskie. Niedawno spędzili wspólny czas w Zakopanem, co wywołało spekulacje na temat ich relacji.

Kasia i Paweł z "Love Never Lies" nagrali dokument o swoim związku

Paweł i Kasia, znani z programu "Love Never Lies", postanowili podzielić się swoją historią w dokumencie. Film przedstawia kulisy ich ośmioletniego małżeństwa, od romantycznych początków po trudne chwile, które doprowadziły do kryzysu i decyzji o rozwodzie. W dokumencie para szczerze opowiada o swoich emocjach, błędach i próbach naprawy związku. Paweł przyznał się do zdrad, w tym relacji z mężczyznami, co było jednym z kluczowych momentów programu. Kasia natomiast mówi w filmie o poczuciu osamotnienia i stopniowym oddalaniu się od męża.

Mimo rozstania Kasia i Paweł starają się utrzymać przyjacielskie relacje i wciąż mieszkają razem. Ich wspólny wyjazd do Zakopanego wzbudził spekulacje na temat ewentualnego powrotu do siebie, jednak oboje podkreślili, że ich relacja opiera się już wyłącznie na przyjaźni. Dokument spotkał się z mieszanymi reakcjami widzów — jedni docenili ich szczerość i otwartość, inni zarzucali Pawłowi próbę wybielenia swoich działań.

