W maju Ania z "Rolnik szuka żony" spełniła swoje marzenie o byciu mamą i urodziła synka Dariusza. Uczestniczka show czasami pokazuje, jak rośnie jej pociecha, a jego zdjęcia rozczulają internautów. Teraz ukochana Kuby pokazała, jakiego ma opiekuna dla synka. Jesteśmy zachwyceni!

Ania z Rolnika pokazała, kto zajmuje się jej synkiem

Ania i Jakub poznali się dzięki 10. edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś tworzą udany związek. Para doczekała się nawet syna, któremu dali na imię Dariusz. Co jakiś czas uczestnicy show pokazują, co się u nich dzieje na swoich profilach na Instagramie. Ostatnio Ania i Jakub z "Rolnika" pokazali zdjęcie ze ślubu i sami przekazali, że bawili się do białego rana. Teraz dumna mama spędza piękne chwile z synkiem i postanowiła pokazać, jakiego opiekuna ma dla swojego malucha.

Ania z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się uroczym kadrem synka na swoim Instagramie. Pociecha uczestniczki show ma wyjątkowego opiekuna i może przy nim czuć się bezpiecznie — jest nim ich pies Dodi. Co za słodkie zdjęcie!

Dodi w roli opiekuna. Miłego dnia dla was — napisała Ania.

Ostatnio Ania z "Rolnika" pokazała nowe zdjęcie synka, który rośnie jak na drożdżach. Przypominamy, że synek pary urodził się w maju, a dumni rodzice chętnie dzielą się jego zdjęciami w mediach społecznościowych raz na jakiś czas.

