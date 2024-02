Odkąd Sandra Kubicka ogłosiła światu, że spodziewa się dziecka, skrupulatnie relacjonuje w sieci wszystkie etapy ciąży. Otwarcie opowiada o swoich obawach, a także dolegliwościach czy przemyca urywki z kompletowania wyprawki. Tym razem poinformowała o poważnym problemie, który utrudnia jej normalne funkcjonowanie.

Sandra Kubicka ma poważny problem

Już tylko chwila dzieli Sandrę Kubicką od powitania na świecie swojego pierwszego dziecka. Póki co jednak modelka spędza ostatnie tygodnie na odpowiednim przygotowaniu się do nowej roli i celebrowaniu wyjątkowego stanu. Mimo wszystko wciąż jest też aktywna zawodowo, z czego, jak podkreśliła, nie ma zamiaru, póki co rezygnować.

Sandra Kubicka

Im jednak ciąża będzie bardziej zaawansowana, tym więcej może pojawić się różnego rodzaju dolegliwości, które wymuszą na Sandrze zwolnienie tempa. Przekonała się o tym choćby teraz! Z samego rana poinformowała, że zaobserwowała u siebie spory ból, który utrudnia jej swobodne poruszanie się.

Odkryłam dziś nowy hasthag ciążowy pod tytułem: Boli mnie kość ogonowa, nie mogę się schylać, a jak już się schylę, to czuję prąd w całym kręgosłupie i nie mogę wstać

Choć dolegliwość wydaje się być poważna, Sandra zdaje się nie być nią nad wyraz zmartwiona. Poinformowała przy okazji, że już w najbliższą środę rozpoczyna zajęcia przygotowawcze do porodu, którymi bardzo się ekscytuje. Modelka od zawsze marzyła, by być mamą, a przez problemy zdrowotne obawiała się, że nigdy do tego nie dojdzie.

Dziś Sandra wszystkie troski ma już za sobą i może w szczęściu oraz spokoju przygotowywać się do powitania na świecie synka. Mamy nadzieję, że towarzyszący jej ból szybko przeminie!

