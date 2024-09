W czasie, gdy cały świat niecierpliwie wyczekuje powrotu księżnej Kate do życia publicznego, jej mąż skrupulatnie wypełnia swoje obowiązki. Tym razem do sieci trafiło nagranie z pilnym komunikatem przyszłego króla. Ruszyły poszukiwania!

Reklama

Nagły komunikat księcia Williama

Odkąd Kate Middleton z powodu choroby zaszyła się w zaciszu własnego domu, to jej mąż skupia całą uwagę fotoreporterów. Jako następca tronu stara się sumiennie wypełniać swoje obowiązki oraz w wielu zastępować żonę. Po diagnozie Kate to na jego barki spadła ogromna odpowiedzialność... nie tylko związana z pracą, ale przede wszystkim z opieką nad ukochaną i dziećmi.

5 września książę William pojawił się nawet publicznie, a przy tym zaskoczył wszystkich swoim odmienionym wyglądem. Oprócz znaczącej utraty wagi w oczy od razu rzuca się... zarost! Już następnego dnia z samego rana, na oficjalnym profilu instagramowym pary, pojawiło się nagranie z ważnym komunikatem następcy tronu.

Księżna Kate, książę William Rex Features/East News

Sprawa dotyczy Earthshot Prize, czyli nagrody, za którą stoją właśnie książę William i David Attenborough. Po raz pierwszy przyznano ją w 2021 roku, a teraz ruszyła kolejna edycja. Co roku otrzymuje ją pięciu zwycięzców za ich wkład w działania na rzecz ochrony środowiska. Eksperci od lat nagłaśniają problem związany z coraz to poważniejszymi zmianami klimatycznymi, próbując znaleźć rozwiązania, dzięki którym być może uda nam się zapobiec katastrofom naturalnym i zachęcają do tego innych. Jak ogłosił właśnie książę William, poszukiwani są kolejni śmiałkowie, chcący wziąć udział w tegorocznej edycji Earthshot Prize.

Szukamy nowego pokolenia młodych wynalazców, rozwiązujących problemy i zmieniających zmiany. (...) Dzieci w wieku 5-15 lat zapraszamy do przesłania oryginalnego pomysłu dotyczącego jednego z pięciu ważnych obszarów, które potrzebują pomocy

Cover Images/East News

Konkurs rozpoczyna się 6 września o godzinie 17:00, a kończy - 28 października o godzinie 17:00. Zwycięzca zostanie ogłoszony na łamach brytyjskiego dziecięcego programu telewizyjnego "Blue Peter".

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Chora księżna Kate wystosowała list. Trudno pohamować łzy, w tle prawdziwy dramat