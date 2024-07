Agresja po alkoholu jest niestety dość powszechnym zjawiskiem – stała się niemal społecznym problemem, który dotyka coraz więcej polskich domów. Na szczęście pojawia się także coraz więcej miejsc, do których mogą zgłosić się osoby doświadczające przemocy. Takich zachowań nie można bagatelizować i gdy tylko partner podniesie na ciebie po raz pierwszy rękę, powinnaś zareagować.

Agresja po alkoholu w badaniach

Peter R. Giancola, profesor psychologii Uniwersytetu Kentucky, przeprowadził badanie, mające sprawdzić czy i jak duży wpływ ma spożywanie alkoholu na poziom agresji (link: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813182205.htm). Wyniki nie były zaskoczeniem, ale potwierdziły to, co z codziennej obserwacji było wiadome od dawna – po alkoholu ludzie stają się o wiele bardziej agresywni. Dotyczy to obu płci, jednak poziom agresji u mężczyzn jest o wiele wyższy niż u kobiet.

Co robić, gdy jest się ofiarą przemocy

Nadużywanie alkoholu i stosowanie przemocy wobec bliskich niestety często idą ze sobą w parze. Osoby, które doświadczają w rodzinie przemocy, mogą liczyć na wsparcie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Oferują wsparcie w różnej formie.

Poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii jest czynna w dni powszednie w godzinach 12-18, a w soboty i niedziele 10-16. Dyżury pełnią specjaliści – psycholodzy i prawnicy, którzy nie tylko poinstruują, w jaki sposób reagować w konkretnej sytuacji, ale także jakie dalsze kroki w związku z trudną sytuacją domową można przedsięwziąć. Telefon Niebieskiej Linii: 22 668-70-00.

Oprócz kontaktu telefonicznego można skontaktować się także z poradnią internetową pod adresem pogotowie@niebieskalinia.pl. Specjaliści, odpowiadając na maile, udzielają takich samych informacji jak telefonicznie, czyli mówią o możliwościach prawnych, prawach ofiary, podają informacje ogólnie nt. przemocy, motywują do działania i zmiany zaistniałej sytuacji, a także podają adresy instytucji z regionu, które mogą pomoc w sytuacji przemocy w rodzinie. Na stronie Niebieskiej Linii znajduje się także wyszukiwarka, z której można korzystać samodzielnie, by znaleźć instytucję z danego regionu, do której można się zgłosić z prośbą o pomoc (link: http://www.niebieskalinia.pl/?option=com_instytucje ).

W nagłych sytuacjach nie należy zwlekać z zadzwonieniem pod numer alarmowy (112) w celu wezwania policji czy pogotowia.

Gdzie jeszcze można szukać pomocy?

Agresji po alkoholu nie można bagatelizować nawet, gdy zdarza się sporadycznie. Nie powinno się usprawiedliwiać ataków złości po alkoholu – jeśli to robisz, być może dopadł się syndrom sztokholmski (link: https://party.pl/porady/syndrom-sztokholmski-na-czym-polega-89717-r1/) i potrzebujesz pomocy, by wyjść z toksycznej relacji.

Jeśli w twoim domu jest problem agresji po alkoholu, masz prawo domagać się pomocy od:

Ośrodków Pomocy Społecznej (GOPS lub MOPS), które m.in. pomagają wyjść z trudnej sytuacji, udzielają poradnictwa psychologicznego, prowadzą tzw. Niebieską kartę czy też udzielają pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które może wezwać partnera na rozmowę ostrzegawczą i wnioskować o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu;

Służby Zdrowia, ponieważ obowiązkiem lekarza jest nie tylko udzielenie pomocy, ale także bezpłatne wystawienie na prośbę pacjenta zaświadczenia o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Obdukcja jest już płatna (koszt to około 100 złotych) i wykonują ją jedynie lekarze sądowi, których aktualne listy znajdziesz na stronie każdego sądu okręgowego ;

Ośrodka Interwencji Kryzysowej – który oferuje specjalistyczne indywidualne konsultacje, całodobowe schronienie (OIK powinien być czynne całą dobę).

Lista kontaktów:

Niebieska Linia 22 668 70 00 , pon.-pl. 12-18, sob.-ndz. 10-16.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls). Czynny pon.-sob. 10-22, niedz. i święta 8-16.

Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123 (połączenie bezpłatne)

Telefon zaufania 0 800 100 100 (połączenie bezpłatne) / helpline@helpline.org.pl . Czynny pon.-pt. 11-17.