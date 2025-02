Marta Manowska spędziła ostatnie tygodnie w Australii i na wyspie Fiji. W tym czasie prowadząca dzieliła się zdjęciami i relacjami z podróży na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zaraz po powrocie postanowiła zwrócić się do fanów i przekazać radosne wieści.

Reklama

Marta Manowska opublikowała nowy post i podzieliła się szczęściem

Marta Manowska w 2014 roku zadebiutowała jako prowadząca program "Rolnik szuka żony" na antenie TVP1, co przyniosło jej ogólnopolską rozpoznawalność. W kolejnych latach prowadziła również programy "Sanatorium miłości" oraz "The Voice Senior".

Co ciekawe, Marta Manowska poprowadziła tym razem "The Voice Senior" w towarzystwie Roberta Stockingera. Dotychczas u jej boku stał Rafał Brzozowski. Teraz Marta Manowska postanowiła zwrócić się do fanów i wyjawić wprost:

W sobotę wielki finał @thevoiceseniortvpW piątek widzimy się w @pytanienasniadanie.fpAle wielkimi krokami zbliżamy się do emisji nowego sezonu @sanatorium_milosci_tvp Widać szczęście - napisała Manowska.

Fani zawsze chętnie komentują posty Marty Manowskiej i tak było również tym razem. Pod jej najnowszym zdjęciem aż roiło się od serduszek.

Marta Manowska- kariera

Prawdziwy przełom w karierze Marty Manowskiej nastąpił w 2014 roku, kiedy została prowadzącą programu "Rolnik szuka żony na antenie" TVP1. Format ten, oparty na zagranicznym pierwowzorze, stał się ogromnym hitem w Polsce, a Manowska zyskała ogólnopolską rozpoznawalność. Dzięki swojej empatii i naturalności szybko zdobyła sympatię widzów oraz uczestników programu.

Prowadząc "Rolnik szuka żony", Manowska nie tylko relacjonowała przebieg wydarzeń, ale także nawiązywała bliskie relacje z bohaterami, co wyróżniało ją na tle innych prowadzących.

Po sukcesie "Rolnik szuka żony" Marta Manowska została prowadzącą kolejnych programów TVP. W 2019 roku zadebiutowała jako gospodyni "Sanatorium miłości" – programu, w którym osoby starsze poszukują miłości i przyjaźni. Program szybko zdobył popularność, a Manowska ponownie pokazała się jako ciepła i wspierająca prowadząca.

W tym samym roku dołączyła również do ekipy "The Voice Senior", gdzie towarzyszy seniorom spełniającym swoje muzyczne marzenia. Jej zaangażowanie i serdeczność sprawiły, że stała się nieodłącznym elementem obu formatów.

Marta Manowska- życie prywatne

Mimo dużej popularności Marta Manowska stara się chronić swoją prywatność. Wiadomo, że pochodzi z rodziny wielodzietnej i jest najstarszą z trzech sióstr. Nie wyszła za mąż i nie ma dzieci, ale skupia się na realizacji swoich zawodowych pasji. Jednak jakiś czas temu krążyła plotka na temat związku Manowskiej. Finalnie prezenterka nie potwierdziła spekulacji, jednak fani nie mieli wątpliwości, że serce Marty jest zajęte.

Dzięki profesjonalizmowi i autentyczności stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Jej kariera wciąż się rozwija, a widzowie mogą spodziewać się kolejnych projektów z jej udziałem.

Zobacz także: