Ciche dni to sytuacja, gdy osoba, którą kochasz, ignoruje cię i nie chce z tobą rozmawiać. To może być przyjaciel, członek rodziny albo partner lub partnerka. Przyjęło się, że w ten sposób zachowują się kobiety, okraszając ciszę komentarzem „domyśl się”, ale w rzeczywistości także mężczyźni potrafią dopiec swoim milczeniem. Nie jest to też kobiecy wymysł – ludzie od wieków stosują tzw. ostracyzm społeczny, czyli wykluczanie kogoś ze społeczności właśnie przez ignorowanie tej osoby.

Reklama

Skąd w ogóle ciche dni w związku?

Ciche dni w związku mogą mieć różne przyczyny. Generalnie uważa się je za odmianę pasywnej agresji – partner w ten sposób próbuje ukarać drugą osobę. W takim kontekście praktykowanie cichych dni w związku nie jest zbyt dojrzałym sposobem na mierzenie się z problemami. Czasami jednak za ciszą kryją się inne pobudki. Niekiedy ludzie po prostu nie potrafią wyrazić swoich myśli i uczuć w słowach, wolą więc zachować milczenie. Zdarza się też, że cisza wynika ze zbyt silnych emocji, które po prostu uniemożliwiają zebranie myśli i rozmowę, a druga osoba właśnie potrzebuje ochłonąć. Może być też tak, że „głośny partner” jest tak nerwową osobą, że gdy zacznie się kłótnia, oddaje się jej bez reszty, krzycząc, udowadniając na siłę swoje racje, co jest mało konstruktywne. „Cichy partner” natomiast próbuje uniknąć tej sytuacji nie zaczynając nawet rozmowy. Niezależnie od przyczyny, ciche dni w związku często stają się nawykiem.

Jak sobie radzić z cichymi dniami w związku?

Rady dla „głośnego partnera”:

Jedno jest pewne – dopóki ciche dni trwają, nie można zrobić nic. Przeczekaj ten czas, znajdź sobie jakieś zajęcie – wyjdź na spacer, do sklepu, obejrzyj film.

Nie odpowiadaj cichymi dniami – jeśli druga osoba jest gotowa na to, by porozmawiać, zróbcie to. - Nie narzucaj się, ale okazuj swoją gotowość do rozmowy.

Odkryj jaką rolę odgrywasz w pojawieniu się cichych dni u partnera – w jaki sposób się zachowujesz, co i jak mówisz? Może używasz ofensywnego słownictwa, który sprawia, że druga osoba się zamyka? Przeanalizuj także swoje zachowanie.

Gdy ciche dni miną i nadejdzie odpowiedni moment powiedz partnerowi, co czujesz, gdy ten milczy. Jeśli także twoje zachowanie przyczynia się do cichych dni, zaproponuj rozwiązanie.

Jeśli partner po prostu potrzebuje czasu, by ochłonąć i nie wynika to ze złej woli, zaakceptuj to.

Rady dla „cichego partnera”:

Reklama

Rada jest właściwie jedna – powiedz partnerowi z czego wynika twoje zachowanie. Jeżeli trudno ci to określić, zastanówcie się nad tym razem, szczególnie gdy ten jest na to otwarty i bardzo chce naprawić sytuację. Nie jesteście wrogami – gracie w jednej drużynie, a drużyna się wspiera nawzajem. Właściwa komunikacja jest kluczem do udanej relacji. Jeśli nie jest twoim celem ranić drugą osobę swoim milczeniem, wytłumacz np. twoją potrzebę wyciszenia przed rozmową.