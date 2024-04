"Łączymy się w bólu z żoną, synem oraz resztą rodziny" - czytamy w druzgoczącym komunikacie. Internauci żegnają swojego ulubieńca. Do końca nic nie wskazywało na to, by miało dojść do takiej tragedii.

Reklama

Nie żyje 31-letni, uwielbiany youtuber

W sobotę, 27 kwietnia, z samego rana dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci zaledwie 31-letniego Dawida "DEV" Błacha. Polscy internauci znali go doskonale z kanału na YouTube, który rozwijał już od kilku dobrych lat, a gdzie udało mu się zgromadzić przeszło 500 tysięcy subskrybcji. Na jego profilu mogliśmy obserwować głównie tematykę gamingowo-piłkarską.

Dawid "DEV" Błach Instagram@dev1tv

Poza tym Dawid rozwijał też konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas przewijały się bardziej prywatne kadry. Na wielu z nich pojawiała się jego żona, a także synek! Ostatni film na jego kanale pojawił się raptem tydzień temu i wtedy nic nie wskazywało, by miało wydarzyć się coś takiego. W opublikowanym w sieci komunikacie możemy przeczytać.

W piątek straciliśmy naszego przyjaciela. Odszedł Dawid 'Dev' Błach. W takiej sytuacji ciężko napisać coś więcej. Łączymy się w bólu z żoną, synem oraz resztą rodziny. Oni najlepiej wiedzą, jak kochającym i po prostu dobrym człowiekiem był Dawid i jak wielka jest to strata dla nas wszystkich

Z nieoficjalnych informacji wynika, że u Dawida doszło nagle do zatrzymania krążenia podczas gry na boisku Branicach. Internauci są zrozpaczeni, w komentarzach żegnają ulubieńca.

Zobacz także

Spoczywaj w pokoju przyjacielu

Nawet nie wiesz, ilu ludziom przez wiele lat robiłeś dzieciństwo. Spoczywaj w pokoju. Następny live charytatywny, o ile się odbędzie, mógłby być zbiórką dla Maksia i jego mamy, aby odwdzięczyć się Dawidowi za te lata kontentu dla nas. Maksiu, miałeś wspaniałego tatę

Życie jest niesprawiedliwe. Zdrowia dla Maksia i małżonki. Następny live charytatywny to zbieranie jak największych pieniędzy dla nich, bo zasługują na to

Dziękuje za bycie jednym z kilku ludzi, którzy zbudowali mi dzieciństwo. Dziękuję za filmy, przez które miałem na twarzy uśmiech od ucha do ucha. Dziękuję za poświęcenie swojego czasu i pozyskanie mi kilku pikseli w grze, które dało mi tyle szczęścia. Po prostu dziękuję Dawid, spoczywaj w pokoju

Również i mu przesyłamy najbliższym Dawida wyrazy współczucia.

Reklama

Zobacz także: Żałoba w TVN. Nie żyje Leszek Staroń, reżyser "Na Wspólnej"

Dawid "DEV" Błach Instagram@dev1tv

Dawid "DEV" Błach Instagram@dev1tv