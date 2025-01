Rafał i Dominika są obok Marcina i Ani, jedną z dwóch par, które zapoznały się w 11. edycji "Rolnik szuka żony". Dzisiaj tworzą udany związek i dzielą się swoją codziennością z fanami. Dopiero co zakochani świętowali Sylwestra w towarzystwie innych uczestników "Rolnika", a teraz Dominika postanowiła zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na Instagramie. Nie brakowało również tematu ... ciąży. Jak do tego odniosła się ukochana rolnika? Zobaczcie!

Dominika z "Rolnik szuka żony" została zapytana o ciążę. Stanowczo odpowiedziała

Widzowie 11. edycji "Rolnik szuka żony" na bieżąco mogli obserwować rodzące się między Dominiką i Rafałem uczucie. Najpierw emocjonalny rollercoaster związany z wyborem kandydatki, następnie spokój i spełnienie po wyborze Dominiki - wszystko to doprowadziło parę do momentu, w którym jest teraz. Dopiero co Rafał i Dominika z "Rolnika" świętowali nowy rok w towarzystwie innych bohaterów show. Teraz, kilka dni po Sylwestrze, Dominika zorganizowała na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, a niektóre tematy okazały się szczególnie zaskakujące, a nawet kontrowersyjne.

Jedno z pytań dotyczyło ... ciąży! Sądząc po ostatnich zdjęciach Dominiki z "Rolnika" internautka wysnuła teorię, że ukochana rolnika może być w ciąży i nie omieszkała wprost zasięgnąć informacji u źródła:

Czyżby ciążę widać? - zapytała fanka.

Dominika postanowiła nie pominąć pytania od fanki i wyjaśniła dobitnie, że nie jest w ciąży. Dodała również, że w nowym roku planuje pracować nad sylwetką na siłowni:

Nie, nie widać. Mam parę kg za dużo, ale planuję wrócić na siłownię i poprawić swoją formę. Może wtedy komentarze tego typu się skończą - odpowiedziała stanowczo Dominika.

Inne z pytań od fanów również dotyczyło powiększenia rodziny, jednak tym razem podnosiło kwestię posiadania dzieci w ogóle. Ukochana Rafała z "Rolnika" wprost napisała, że marzy jej się duża rodzina i chce mieć dwoje lub troje pociech w przyszłości!

Oczywiście, dwójkę lub trójkę (dzieci - przyp. red.) - odpowiedziała Dominika.

Choć Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" nie mieszkają jeszcze razem i dzieli ich spora odległość, gołym okiem widać, że para świetnie się dogaduje i ma perspektywy na przyszłość. Życzymy zakochanym wszystkiego dobrego w nowym roku - oby nadchodzące miesiące przyniosły wiele satysfakcji i spełnienia, a przede wszystkim - mniej niewygodnych pytań.

