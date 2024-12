Klaudia Waśko dała się poznać za sprawą dziewiątej edycji show "Rolnik szuka żony". Młoda rolniczka zgłosiła się do programu, gdyż chciała odnaleźć miłość. Przystojny Valentyn od razu wpadł jej w oko i postanowiła się z nim związać. Dziś zakochani mają w planach ślub, a jak się okazuje, mają również inną okazję do radości. Z tym nie można było dłużej czekać!

Program "Rolnik szuka żony" już od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyciąga przed telewizory tysiące osób, które z wypiekami na twarzy śledzą perypetie miłosne uczestników. Dopiero, co zakończyła się 11. edycja show, w której mieliśmy okazję poznać bliżej trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. Widzowie jednak nie zapominają o uczestnikach z poprzednich edycji i chętnie śledzą ich losy w mediach społecznościowych. Dużą popularność zyskała m.in. Klaudia Waśko, która wzięła udział w 9. odsłonie miłosnego show i aktualnie na Instagramie śledzi ją ponad 100 tysięcy osób.

Klaudia Waśko zazwyczaj jest powściągliwa, jednak od czasu do czasu dodaje zdjęcia z ukochanym Valentynem. Para blisko rok temu się zaręczyła, co ogłosili w świątecznym odcinku "Rolnika" rok temu. Zakochani planują również ślub, a przygotowania idą pełną parą. Ostatnio w rozmowie z nami Klaudia i Valentyn wyznali, że został im tylko jeden mały szczegół do dopięcia wszystkiego na ostatni guzik.

Już to wyszło, że jesteśmy na etapie ślubu, to nie jest żadną tajemnicą. Jesteśmy na etapie planowania ślubu. Jeszcze nam został taki szczegół, nie szczegół, że szukamy zespołu. To jest- można powiedzieć z jednej strony, że tylko to nam zostało, a z drugiej strony to jest ten główny punkt

- oznajmiła Klaudia, przed naszą kamerą.