Picie piwa w nadmiarze przyczynia się do uszkodzenia wątroby i trzustki, głównie ze względu na toksyny występujące w nim. Może też prowadzić do uzależnienia alkoholowego.

Piwo – jak powstaje?

Piwo jest jednym z najbardziej popularnych napojów alkoholowych. Otrzymuje się je przez fermentację drożdży, wody, słodu jęczmiennego i przede wszystkim chmielu.

Co znajduje się w piwie?

Woda stanowi 90% objętości piwa, dlatego też jest ono łatwo przyswajalne przez organizm. Piwo jest źródłem magnezu, selenu, potasu i witamin z grupy B (ryboflawiny i kwasu foliowego). Zawiera też witaminę PP – niacynę i kwas pantotenowy, błonnik (2 g/l) i kwas foliowy. Trunek ma przy tym wysoki indeks glikemiczny - 110 i dużo kalorii (43 kcal/100 g).

Piwo – czy posiada właściwości prozdrowotne?

Umiarkowane picie piwa zmniejsza ryzyko zachorowania na serce. Chmiel, który jest wykorzystywany przy jego produkcji, zawiera flawonoidy, mające działanie antynowotworowe. Oprócz tego, piwo posiada zawiera polifenole, które zapobiegają rozwojowi miażdżycy. Produkowane z szyszek chmielu, bogatych w lupulinę, humulinę i żywicę pozytywnie wpływa na układ nerwowy i obniża uczucie stresu. Od niedawna wykorzystywane jest do pielęgnacji skóry - można korzystać z kąpieli w piwie. Trunek zawiera witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na włosy, paznokcie i skórę. Drożdże piwne powodują, że skóra staje się gładka i delikatna.

Kilka powodów, dla których nie warto jednak pić piwa

Piwo, jak każdy inny alkohol, niekorzystnie wpływa na wątrobę. Regularne jego przyjmowanie jest dla wątroby dużym obciążeniem, a tym samym niszczy jej komórki. Piwo przyczynia się również do rozwijania dny moczanowej, czyli choroby, podczas której dochodzi do zapalenia stawów. Ponadto słód jęczmienny, będący składnikiem piwa, pobudza żołądek do wytwarzania kwasu solnego, a tym samym podrażnia owrzodzenia i nadżerki. Dlatego piwa nie powinny pić osoby mające wrzody żołądka. Piwo również podwyższa ciśnienie tętnicze, zaburza gospodarkę hormonalną i obniża poziom testosteronu (hormonu męskiego), a tym samym obniża libido. Kolejnym minusem jest jego kaloryczność (100 g zawiera 43 kcal). Najważniejszy jest jednak fakt, że picie piwa w nadmiarze może być przyczyną uzależnienia alkoholowego.

Piwo pite w niewielkich ilościach może pozytywnie wpłynąć na układ moczowy, ale należy pamiętać, że najważniejszy jest umiar. Każdy alkohol w nadmiarze szkodzi.