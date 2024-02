Aleksandra oraz Michał Żebrowscy często rozśmieszają fanów swoim poczuciem humoru. W sieci można zobaczyć szereg nagrań, gdzie parodiują sytuacje z życia codziennego, za co oczywiście fani ich uwielbiają. Teraz Żebrowska znów wstawiła nagranie na InstaStory, którym zaskoczyła swoich fanów.

Aleksandra Żebrowska zaskoczyła nagraniem

Późnym wieczorem w mediach społecznościowych Aleksandry Żebrowskiej pojawiło się nowe nagranie. Gwiazda - w swoim stylu - podeszła do sprawy z dystansem i pokazała zaokrąglony brzuszek, a wideo opatrzyła zaś podpisem:

5. trymestr. Ciąża ma 3 trymestry. 4. to połóg, 5. to spożywcza. Z mojego doświadczenia 3. i 5. najbardziej się dłużą - napisała żartobliwie Aleksandra Żebrowska

Szybko okazało się, że Żebrowska po prostu zjadła obfitą kolację i jej brzuch - co normalne - nabrał nieco większych rozmiarów. Nikogo nie powinien dziwić ten żart, w końcu Żebrowscy słyną z dużego poczucia humoru oraz dystansu do siebie. W weekend Żebrowska również opublikowała post, do którego dała wymowny opis:

Byle do poniedziałku

Zdjęcie pokazywało, jak jej dzieci spędzają czas i oblepiają ją naklejkami. Fani byli zachwyceni i ruszyli prędko do komentowania. Głównie dziękowali Żebrowskiej za to, że pokazuje życie takie, jakie naprawdę jest:

Super, że pokazujesz prawdziwe życie. Też czekam na poniedziałek i koniec ferii - pisały fanki.

