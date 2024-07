Ogórki kiszone są lekkostrawne, wspomagają organizm w oczyszczaniu z toksyn, ułatwiają trawienie, sprzyjają lepszemu przyswajaniu substancji odżywczych, wzmacniają układ immunologiczny, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Czy kiszenie ogórków jest zdrowe?

Kiszenie to znany od pokoleń sposób konserwowania żywności, dzięki któremu nieodporne na ogrzewanie witamina C i prowitamina A zachowują swe właściwości. Kiszone ogórki i sok z kapusty kwaszonej widnieją na sporządzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Liście produktów tradycyjnych”. W trakcie kiszenia ogórków ilość witamin C i B ulega podwojeniu, co usprawnia koncentrację i przyswajanie żelaza. Kiszone ogórki są więc szczególnie polecane osobom chorym na anemię i mało odpornym na infekcje. Warto po nie sięgać zwłaszcza zimą, gdy dostęp do świeżych warzyw i owoców jest ograniczony, a wahania temperatur mogą doprowadzić do spadku odporności.

W czym kisić ogórki?

Do kwaszenia polecane są naczynia (garnki kamionkowe, słoiki czy brzozowe lub dębowe beczki) o objętości powyżej jednego litra, co zapewnia wyższe walory smakowe otrzymanych produktów. Przy użyciu słoików typu twist należy pamiętać o zabezpieczeniu przykrywek przed korozją i wyłożyć je folią aluminiową.

Co dodać do kiszenia ogórków?

Do kiszenia oprócz soli warto dodać:

chrzan,

marchew,

ostrą czerwoną paprykę,

liście wiśni, czarnej porzeczki, winorośli lub laurowe,

koper,

ziele angielskie,

jagody jałowca,

kminek,

estragon,

gorczycę,

czosnek.

Przyprawy te zapewniają wyjątkowy smak, a dodatkowo mają właściwości zdrowotne, konserwują, zapobiegają rozwojowi pleśni i drożdży.

Zdrowotne właściwości kiszonek

Zalety jedzenia kiszonych ogórków:

są lekkostrawne, wspomagają perystaltykę jelit, trawienie, zapobiegają zaparciom, oczyszczają organizm z toksyn i metali ciężkich, są mniej wiatropędne niż świeże produkty, sycą na długo, tracą cukier, a zyskują wodę, są dietetyczne – średni ogórek zawiera około 10 kalorii;

sprzyjają lepszemu przyswajaniu pokarmów, wspomagają organizm w wydzielaniu kwasów żołądkowych;

przyspieszają usuwanie wody, likwidują obrzęki, zastój płynów;

wzmacniają system odpornościowy organizmu, wspomagają go w walce z chorobami;

poprawiają stan skóry, włosów, paznokci;

łagodzą stany zapalne,

obniżają ciśnienie krwi, obniżają poziom cholesterolu;

łagodzą objawy nietolerancji laktozy;

zapobiegają migrenom, działają antystresowo, stanowią lek na kaca.