Joanna Osypowicz i Kamil Osypowicz po wakacjach będą obchodzić swoją pierwszą rocznicę ślubu. Zakochani, który poznali się dzięki "Rolnik szuka żony" bardzo szybko zyskali sobie sympatię widzów. Ich historia miłości to scenariusz na film, nie tylko dlatego, że poznali się dzięki programowi telewizyjnemu. Joanna podzieliła się właśnie pięknym wpisem. Te słowa udowadniają tylko, jak wspaniałą i wspierającą jest partnerką dla Kamila.

Joanna z "Rolnika" o Kamilu

Joanna i Kamil poznali się na planie "Rolnik szuka żony". W finałowym odcinku, czyli kilka tygodni po poznaniu, rolnik zdecydował się oświadczyć swojej wybrance. Zakochani we wrześniu będą świętować już pierwszą rocznicę ślubu. Od czasu programu ich życie mocno się zmieniło. Asia niemalże od razu postanowiła przeprowadzić się do ukochanego, a w 2022 roku na świecie pojawiła się ich córeczka Antosia.

Kamil z "Rolnik szuka żony" jest wspaniałym ojcem i doskonale łączy tacierzyństwo z ciężką pracą na roli, która jednocześnie jest jego pasją. Ma w tym także ogromne wsparcie swojej ukochanej żony.

Fot. Piotr Matey, Fremantle Media Polska

Niedługo rozpoczyna się najbardziej intensywny okres w pracy Kamila z "Rolnik szuka żony". Joanna, ukochana żona rolnika, jest pełna zrozumienia i wspiera go w trudnym ale jednocześnie bardzo potrzebnym czasie:

Dla Kamila zbliża się pracowity i piękny czas. Żniwa za 3... 2... 1...

To piękne, że małżonkowie wspierają się na każdej płaszczyźnie swojego życia.

Instagram @joasia.os

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" mimo, że są jedną z ulubionych par fanów programu, stronią od bycia medialnymi. Chociaż dzielą się ułamkami swojej codzienności w mediach społecznościowych, to popularność nie odebrała im skromności i za to fani kochają ich coraz bardziej. Niedawno Kamil z "Rolnik szuka żony" opublikował emocjonalny wpis z okazji Dnia Ojca. To już drugi raz, kiedy mógł świętować tę ważną datę: "Każdy rok, dzień, daje masę wspomnień i wzruszeń" - pisał.

