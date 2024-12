Michał Kassin i Jakub Pursa związani z tańcem i udziałem w programie „Taniec z Gwiazdami,” poznali się przypadkiem w trakcie przygotowań do programu. Ich znajomość rozpoczęła się od krótkiej wymiany zdań i przedstawienia się w korytarzu studia, co doprowadziło do bliższego kontaktu, gdy Jakub skontaktował się z Michałem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Michał Kassin i Jakub Pursa - miłość i reklama

Michał Kassin i Jakub Pursa to para, która zaczęła być publicznie widywana razem dopiero po zakończeniu programu i właśnie wtedy oficjalnie ujawniła swój związek (w maju 2024 roku​).

Ktoś mnie pokochał niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał ze snu mnie zbudził. Ktoś kto pokochał mnie. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi. Że mnie ktoś pokochał dziś @jakub.pursa Jestem aktualnie przeszczęśliwy i się tego nie wstydzę, piszę to, żeby nie musieć już nic przed nikim udawać, bo życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze - napisał wtedy partner taneczny z 'TzG' Roksany Węgiel.

Właśnie w ten oto sposób Michał Kassin wyjawił światu, że jest niezmiernie szczęśliwy. Szczęście pary się rozwija, co ukazuje najnowsze wideo na ich instagramowych profilach. Okazuje się, że Michał i Jakub zagrali razem w reklamie prezerwatyw. Reklama jest pełna emocji, dynamiczna i ukazuje uczucie, jakie łączy Michała i Jakuba, a przy tym można dostrzec w niej delikatność i subtelność.

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby wszystko robić tak samo. Chodzimy tymi samymi drogami, pijemy tę samą kawę, śpimy po tej samej stronie łóżka… ale co, jeśli nagle możliwe byłoby zrobienie każdej sprawiającej przyjemność rzeczy w nowy, jeszcze lepszy sposób? Dziękujemy marce *** za zaproszenie do kampanii, której hasło brzmi TO MOŻE ZMIENIĆ WSZYSTKO! Ich nowy produkt ****l rewolucjonizuje intymność. Naturalne dopasowanie daje wyjątkowe poczucie bliskości i niezrównane doznania. Zobaczcie, jak niewiele dzieli nas od niezapomnianych chwil! - podpisał nagranie Michał Kassin.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów zarówno od przyjaciół Jakuba i Michała, jak i od ich fanów.

To chyba najlepsza reklama, jaką w życiu widziałem! Ileż emocji, gratulacje.

Najbardziej hot reklama jaką widziałem.

Super pełna emocji osiemnaście plus reklama profesjonalna piękna z klasą seksualna sensualna dobra robota piękny taniec w deszczu jestem z Was dumna jesteście stworzeni do występowania w telewizji reklamach - czytamy w komentarzach.

Gratulujemy!

Instagram @jakub_pursa