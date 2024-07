Marta, którą mieliśmy okazję poznać w 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od początku musiała się zmierzyć z krytyką telewidzów. Nie inaczej jest tym razem, kiedy na jej Instagramie pojawił się wymowny post, w którym chciała sprostować to, co widzowie zobaczyli na ekranie. Do dyskusji dołączyły koleżanki z poprzednich edycji, stając w obronie Marty.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta w ogniu krytyki

Najnowsza edycja ślubnego eksperymentu wzbudza skrajne emocje pośród telewidzów. Ze wszystkich par 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" najwięcej dzieje się wokół kontrowersyjnego duetu, jaki tworzy Marta z Maciejem. Uczestniczka show w błyskawicznym tempie przekonała się na własnej skórze, że nie może liczyć na wsparcie telewidzów. Ich kąśliwych uwag doświadczyła już przy okazji emisji pierwszych odcinków. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" została zmiażdżona przez fanów, za to, że publicznie pokazała swojego syna. Ich uwadze nie umknął także fakt, że po nocy poślubnej uczestniczka celebrowała pierwsze wspólne śniadanie w rozmazanym makijażu i potarganych włosach. Tym razem z kolei, przy okazji emisji 6. odcinka widzowie nie przeszli obojętnie obok... butelki piwa. Internauci zarzucili jej nie tylko nadmierne palenie papierosów, ale także picie. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła odnieść się do zarzutów, publikując na swoim Instagramie zdjęcie z butelkami piwa bezalkoholowego - bohaterka dała tym samym do zrozumienia, że piwo, które spożywała na wizji było właśnie bezalkoholowe.

- Oto "piwsko" z 6 odcinka ;) - napisała kąśliwie uczestniczka show.

Post Marty wywołał sporo kontrowersji, a głos zabrały również uczestniczki innych edycji programu TVN. Julia z 6 edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ruszyła ze wsparciem.

Marta nie tłumacz się ludziom ze wszystkiego, co Ci zarzucą. Czekają tylko na Twoją odpowiedź i Twój ruch. Czego byś nie zrobiła i nie powiedziała to zawsze do czegoś się doczepią, bo chcą i tyle ???? Życzę Ci dużo cierpliwości i siły na te obrzydliwe komentarze ????

Iga Śmiechowicz, która w 5. edycji show mierzyła się z krytyką telewidzów, również nie przeszła obojętnie obok wpisu koleżanki:

I na te komentarze tutaj Marta patrz:-) Tutaj masz ludzi, którzy są życzliwi..., bo wszędzie niestety tylko hejt i konstruktywna krytyka. Człowiek ma potrzebę się wytłumaczyć... ale kurczę prawda jest taka, że...mało kto słucha! Dlatego głowa do góry !:-) - skwitowała.

W sieci pojawiło się również sporo innych głosów ze wsparciem dla Marty:

- Bardzo Cię lubię ;) jesteś sobą i nic nie udajesz ;)

- Marta, ja Cię mega polubiłam, jesteś super babką! Nie daj się głupim komentarzom ????????❤️

- A gdyby nawet "piwsko" było z procentami , to co ? Odbyła się sprzedaż nieletniej? Miałaś akurat pod opieką dziecko? Totalnie nie rozumiem

- Ktoś się dopie*niczył piwa? Jakbyś piła fency aperolek albo proseczko czy inną wdowę Clicquot to nikt by się nie czepił. Tu nie chodzi o sam fakt picia tylko o to, że tak bez polotu ???????? Nie dogodzisz, olej. I umów się ze mną na piwo ????

- Kurde serio się ludzie czepiają o coś takiego? ???? Procentowe czy nie jak lubisz to co komu do tego.. To znaczy, że z tymi ludźmi jest coś nie tak chyba ???? (...)- komentowali internauci.

Czy uczestniczka show może liczyć także na wsparcie swojego programowego męża? Ostatnio Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" nazwał żonę "mortadelką". Czym jeszcze zaskoczy nas ta kontrowersyjna para? Przekonamy się już przy okazji najbliższych odcinków.

