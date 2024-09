Hanna Turnau zaskoczyła swoich fanów! Gwiazda "M jak miłość" podczas relacji na InstaStories pokazywała wyjątkowe kadry i nagle pochwaliła się pięknym pierścionkiem zaręczynowym. Wokół Hanny Turnau w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo głośno, a teraz aktorka znów podgrzała atmosferę!

Hanna Turnau pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym

Hanna Turnau wie, jak podgrzać atmosferę wokół siebie. Aktorka od jakiegoś czasu występuje w "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Sylwii, którą ciągnie do Adama (w tej roli Jacek Kopczyński). Widzowie pokochali ten duet i już czekają na najnowsze odcinki z ich udziałem. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu gwiazda "M jak miłość" została przyłapana na pocałunkach z Jackiem Kopczyńskim! Co ciekawe, chociaż Hanna Turnau była fotografowana u boku Kopczyńskiego to później wspominała o mężu- nie jest bowiem tajemnicą, że aktorka jest żoną brata Grzegorza Turnaua.

Teraz aktorka podkręciła atmosferę pokazując piękny pierścionek zaręczynowy!

Instagram @hanna_turnau

O co chodzi? Okazuje się, że Hanna Turnau z okazji powrotu "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie postanowiła wrzucić do sieci kilka kadrów z planu serialu. Aktorka przypomniała, że od teraz razem z Jackiem Kopczyńskim jest w nowej czołówce "M jak miłość". Gwiazda pokazała również kadr w czerwonym kombinezonie, w którym pojawiła się na na urodzinach serialowego Wernera- to właśnie w tym odcinku "M jak miłość" Adam spontanicznie poprosił Sylwię o rękę... Co ciekawe, teraz Hanna Turnau pokazała zdjęcie pierścionka zaręczynowego!

Instagram @hanna_turnau

Oglądacie "M jak miłość" i lubicie wątek z Sylwią i Adamem? Chcielibyście żeby wątek tej pary pojawiał się częściej w serialu telewizyjnej Dwójki?

