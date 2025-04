Agnieszka Kotońska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie nie szczędziła gorzkich słów pod adresem show-biznesu. Influencerka przyznała, że patrząc na to, co dzieje się w świecie celebrytów, brakuje jej słów. Zwróciła uwagę na rozwody, zgody oraz rozstania "pod lajki", które mają na celu jedynie wzbudzenie współczucia i zdobycie komentarzy.

Agnieszka Kotońska to popularna polska influencerka i celebrytka, znana szerszej publiczności z udziału w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz "Królowa Przetrwania", w którym doszła aż do finału! Teraz postanowiła zabrać głos w sprawie tego, co obecnie dzieje się w świecie show-biznesu. W swoim wpisie Agnieszka Kotońska wyraziła także obawy dotyczące wartości promowanych w show-biznesie. Skrytykowała małżeństwa bawiące się w trójkąty oraz otwarte związki, które jej zdaniem przypominają eksperymenty społeczne. Zwróciła uwagę na życie bez zasad i granic, które często jest pokazywane w mediach jako coś normalnego.

Ostatnio jak patrzę na ten cały show-biznes, to serio… brak mi słów.Rozwody, zgody, rozstania pod lajki, wyprowadzki z domów jak z reality show. Dramaty odpalane na stories tylko po to, żeby wzbudzić współczucie, zgarnąć komentarz, poczuć się zauważonym.Małżeństwa bawiące się w trójkąty, otwarte związki jak z jakiegoś eksperymentu społecznego.Życie bez granic. Bez zasad.To 'bajkowe życie' często istnieje tylko do momentu, aż zgaśnie kamera albo zamknie się Instagram. Potem wraca codzienność, często zupełnie inna niż ta pokazywana publicznie. Dla niektórych to narzędzie pracy, dla innych ucieczka od własnych problemów. Ale kiedy wszystko jest 'na pokaz', łatwo się pogubić, co jest prawdziwe, a co nie.

- zaczęła.