Karolina Gilon od niedawna spełnia się w roli mamy. Gwiazda Polsatu jakiś czas temu poinformowała, że dokładnie 31 stycznia tego roku na świecie pojawił się jej synek. Karolina Gilon z dumą prezentuje w sieci zdjęcia i nagrania z dzieckiem, ale równie chętnie odpowiada na trudne pytania związane z porodem, połogiem i macierzyństwem. Teraz zabrała głos w sprawie 800 plus. Czy pobiera pieniądze z rządowego programu?

Karolina Gilon spełnia się w roli mamy

Karolina Gilon nieco ponad roku temu potwierdziła plotki na swój temat i ogłosiła, że odnalazła swoje szczęście u boku Mateusza Świerczyńskiego, który wziął udział w siódmej edycji "Love Island". Od tamtej chwili zakochani chętnie pokazywali wspólne, romantyczne kadry. Dokładnie 30 sierpnia 2024 roku okazało się, że para spodziewa się dziecka. Kilka tygodni temu Karolina Gilon urodziła synka.

31.01.25 To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka, awwwww. Poród to fizycznie krótka droga do przebycia dla Maluszka, ale długa przygoda dla mamy. pisała Karolina Gilon.

Karolina Gilon szczerze o 800 plus

Chociaż Karolina Gilon od zaledwie kilku tygodni spełnia się w roli mamy to okazuje się, że już przed porodem słyszała pytania, czy będzie pobierać 800 plus. Teraz prowadząca "Love Island" postanowiła rozwiać wątpliwości w tej sprawie.

Trzeba otworzyć konto w banku dla maluszka. Słuchajcie to jest hit, bo bardzo częste pytanie, które padało nawet od dziennikarzy jeszcze zanim urodziłam ''Karolina, a czy będziesz brała 800 plus?''. I w ogóle to padło kilka razy, w ogóle ludzie mnie pytają czy będę brała 800 plus. A czemu mam do cholery nie brać? To nie jest tak, że te pieniądze po prostu do nas wrócą bo one są z podatków? One po prostu wrócą. mówiła Karolina Gilon.

Gwiazda Polsatu podczas relacji na InstaStories powiedziała wprost, że zamierza korzystać z rządowego programu i chce odkładać pieniądze dla syna.

A tak serio, no pewnie, że tak. Założę konto i będzie dzieciaczkowi na konto szło. To będzie nasze dodatkowe odkładanie. Nie widzę powodów żeby nie korzystać z 800 plus to jest dla wszystkich obywateli więc dla mnie zastanawiające było dlaczego mnie każdy o to pyta, czy będę brała 800 plus tak jakbym miała tego nie brać, z tego nie korzystać. Absolutnie uważam skoro dają trzeba brać dodała.

Te gwiazdy przyznały, że korzystają z pomocy 800 plus

Temat finansowego wsparcia w ramach programu "Rodzina 800 plus" (wcześniej "Rodzina 500 plus") od zawsze wywołuje sporo emocji. Tylko niektóre gwiazdy publicznie przyznają, że pobierają pieniądze dla swoich dzieci. Wśród osób, które pobierają 800 plus są Justyna Steczkowska i Martyna Wojciechowska. Klaudia Halejcio i jej ukochany z kolei nie ukrywają, że nie korzystali i nie zamierzają pobierać pieniędzy z rządowego programu.

postanowiliśmy nigdy nie brać 500 plus i nie mamy zamiaru. Jakby ludzie zawsze pytają: ''Ale dlaczego, dają, to trzeba brać''. No jakby nasz mindset jest na to zupełnie prosty. No bo, jeżeli uważamy, że te 500 zł jakoś nic w naszym życiu nie zmieni i na pewno inni potrzebują tych pieniędzy bardziej, to dlaczego mamy nadwerężać budżet państwa na rzeczy ''bo nam się należy, to weźmiemy, bo wszyscy biorą''. To nie jest dla mnie odpowiedź komentował partner Klaudii Halejcio w rozmowie z Żurnalistą.

