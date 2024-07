To, czy można ćwiczyć podczas okresu, w dużej mierze zależy od czynników indywidualnych. Niektóre kobiety podczas okresu nie odczuwają dolegliwości, które mogłyby przeszkadzać im w większym wysiłku fizycznym, podczas gdy inne z powodu bólu wolałyby przeleżeć tych kilka dni w łóżku.

Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do ćwiczeń podczas okresu. Niektóre z nich wręcz rozluźniają i łagodzą ból towarzyszący miesiączce.

Czy obawy przed ćwiczeniami w trakcie okresu są uzasadnione

Na około dwa dni przed pierwszym dniem cyklu i często przez dwa dni po pojawieniu się miesiączki niektóre kobiety czują się osłabione, przemęczone, senne i mają zawroty głowy. Podczas pierwszych dni okresu często doświadczają też bólu pleców, brzucha, niekiedy też nudności. Przy takich dolegliwościach trudno o zapał i energię do ćwiczeń. Przed wysiłkiem fizycznym może też powstrzymywać obawa przed śladami krwi, które mogą podczas treningu pojawić się na ubraniu. Zasadniczo jednak nie ma medycznych przeciwwskazań do podejmowania wysiłku fizycznego w czasie okresu. Niektóre ćwiczenia mogą nawet przynosić ulgę w bólu towarzyszącym miesiączce. Należy jednak obserwować swój organizm i nie narażać go na nadmierny wysiłek.

Jakie ćwiczenia można wykonywać podczas okresu

Osoby, które trenują regularnie i mają dobrą kondycję, przed okresem i w jego trakcie mogą ćwiczyć w zasadzie tak jak dotychczas. Na początku cyklu niektóre kobiety mają nawet wyższą wytrzymałość podczas długotrwałego wysiłku oraz wyższą odporność na ból, dlatego ewentualne zakwasy nie będą wtedy tak bolesne. Niezależnie od wydolności fizycznej powinny jednak zwracać uwagę na niepokojące objawy takie jak zawroty głowy. Jeśli się pojawią, lepiej przerwać trening lub kontynuować go w mniej intensywnej formie.

Osoby, które nie trenują regularnie, nie powinny podejmować na początku cyklu zbyt intensywnego wysiłku fizycznego, np. treningu interwałowego lub biegania. Najlepiej jest wówczas ćwiczyć w wolnym lub umiarkowanym tempie. Odpowiednim rodzajem wysiłku będą spacery, jazda na rowerze, joga oraz ćwiczenia cardio w wolnym tempie połączone z łagodnym rozciąganiem. Ćwiczenia rozciągające mogą pomóc na ból pleców i brzucha.

Ćwiczenia, które pomagają na ból menstruacyjny

Oto trzy przykładowe ćwiczenia, które pomagają na ból pleców i brzucha podczas okresu:

1. Stań w lekkim rozkroku z rękami uniesionymi. Powoli wyciągaj najwyżej jak potrafisz prawą, a następnie lewą rękę. Ćwicz tak przez minutę lub dwie.

2. Stań w lekkim rozkroku, ramiona zegnij i podnieś na wysokość barków, dłonie powinny być skierowane wewnętrzną stroną do podłogi. Wykonuj skręty tułowia w prawo i w lewo przez jedną lub dwie minuty.

3. Stań lub połóż się na twardym, równym podłożu. Nabierz nosem jak najwięcej powietrza i skieruj je do przepony (znajduje się ona pod żebrami) tak, żeby brzuch uniósł się maksymalnie. Następnie wypuszczaj powoli powietrze nosem. Powtórz to ćwiczenie kilka razy.