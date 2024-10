Katie Waissel, która brała udział w tej samej edycji X-factora, co Liam Payne i inni członkowie "One Direction" zabrała głos po jego śmierci. Niestety jej kariera nie rozwinęła się na taką skalę co muzyków, a ona sama przyznała, że po programie zmagała się z problemami ze zdrowiem psychicznym. Wokalistka ujawniła w wywiadzie, że próbowała się skontaktować z 31-latkiem tuż przed jego śmiercią, ponieważ przeczuwała, że coś może się wydarzyć.

Reklama

Przyjaciółka Liama Payne'a z X-Factora przeczuwała, że coś złego się stanie

Informacja o śmierci Liama Payne'a zszokowała członków zespołu "One Direction" i fanów na całym świecie. Warto podkreślić, że Liam Payne miał dziecko z Cheryl Cole, które z pewnością najbardziej przeżyje śmierć ojca. 7-letni synek muzyka ma na imię Bear i dorasta z dała od świateł reflektorów. Rodzice chłopca postanowili zadbać o jego prywatność i anonimowość. Nie wiadomo również, czy mama chłopca przekazała mu tragiczne wieści o jego ojcu. Liam i Cheryl poznali się na castingu do X-Factor, gdzie wokalista pojawił się jako uczestnik, natomiast Cheryl Cole była w nim jurorką. Oboje długo ukrywali swój związek, ale z czasem postanowili się ujawnić. Czas jednak zweryfikował ich relacje i para podjęła decyzje o rozstaniu zaledwie rok po urodzeniu synka.

To dzięki talent show powstał boysband "One Direction", który stworzyli Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson i Niall Horan. Artyści pojawili się na castingu osobno, ale Simon Cowell postanowił połączyć ich w zespół, co z czasem okazało się strzałem w dziesiątkę. W tej samej edycji co Liam Payne brała również udział Katie Waissel. Liama i Katie połączyła przyjaźń. Teraz była uczestniczka programu X-Factor przerwała milczenie i po śmierci Liama zdradziła że próbowała się z nim skontaktować przed tragicznymi wydarzeniami z 16 października.

Bardzo bałam się, że coś się stanie, więc ostatnio próbowałam się z nim skontaktować kilka razy, bo wiedziałam, że przechodził przez trudny okres — powiedziała Katie Waissel dla Sky News.

Warto podkreślić, że Katie Waissel wiele razy podkreślała w mediach, że jej zdrowie psychiczne mocno ucierpiało po udziale w talent show i że, była wyśmiewana przez ekipę programu.

Przypominamy, że w mediach pojawiły się sprzeczne wersje wydarzeń ws. śmierci Liama Payne'a. Najpierw informowano, że były wokalista One Direction rzekomo celowo wyskoczył z balkonu hotelu, a później media przekazały, że mogło być zupełnie inaczej.

Reklama

Zobacz także: Liam Payne miał z nią dziecko. Internauci wspierają Cheryl Cole w trudnych chwilach