Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to uwielbiana para, którą poznaliśmy dzięki programowi "Rolnik szuka żony". W życiu pięknego małżeństwa ostatnio dzieje się wiele dobrego i co chwila zakochani dzielą się z fanami radosnymi nowinami. Ostatnio były to narodziny córeczki, a dzisiaj jest kolejna okazja do świętowania! Przepiękna chwila w życiu Marty i Pawła z "Rolnika".

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny przekazali radosną nowinę

Paweł Bodzianny zgłosił się do 7. edycji "Rolnik szuka żony" i jak się okazało, udział w programie naprawdę pozwolił mu znaleźć miłość swojego życia. To właśnie dzięki hitowemu show stacji TVP1 rolnik poznał Martę Paszkin, z którą założył rodzinę. Zakochani pobrali się i doczekali dwójki dzieci - w czerwcu 2022 roku powitali na świecie synka Adasia, a kilka tygodni temu do ich rodziny dołączyła Gracja. Teraz małżonkowie mają kolejne powody do świętowania! Właśnie przekazali wspaniałą wiadomość.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny Instagram/Marta Paszkin

Jak się okazało, to właśnie dziś, 12 marca 2024 para świętuje swoją drugą rocznicę ślubu cywilnego. Z tej okazji Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" podzielili się wyjątkowym zdjęciem i wpisem. Co ciekawe, zakochani na opublikowanym w sieci zdjęciu pozują z obrazem, który Marta stworzyła w programie! Jak się okazało, te kilka lat temu Marta wymalowała na płótnie dokładnie taką wizję życia z Pawłem, jaką ma dzisiaj ze swoim ukochanym mężem.

Dziś mamy 2. rocznicę ślubu cywilnego, w czerwcu będzie 1. rocznica ślubu kościelnego, a w międzyczasie udało się zrealizować wizję z tego obrazu. Trochę się zawstydziłam, że tak właśnie namalowałam swoją wymarzoną przyszłość- równie dobrze, mogłam wyjść przecież na desperatkę. Jak się okazuje warto było jednak wyjść ze swojej strefy komfortu, bo stał przede mną Mężczyzna, który chciał dokładnie tego samego. Czasem warto ryzykować - napisała Marta Paszkin

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny Instagram/Marta Paszkin

Pod nowym postem Marty Paszkin na Instagramie natychmiast pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

Gratulacje dla Was. Miło się na Was patrzy. Dużo szacunku i miłości

Gratulacje i wszystkiego dobrego

Moja ulubiona para z Rolnika. Jesteście cudowni. Jak najwięcej szczęścia i miłości

To wielkie gratulacje. Zdrówka, szczęścia i miłości dla Was Wszystkich - piszą zachwyceni fani

I my również dołączamy się do tych życzeń i gratulacji! Wspaniale patrzy się na szczęście Marty i Pawła!

