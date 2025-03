Mama Agnieszki Kaczorowskiej postanowiła przerwać milczenie w sprawie życia prywatnego swojej córki. W swojej wypowiedzi odniosła się do rozstania aktorki, które od pewnego czasu wzbudzało zainteresowanie opinii publicznej. Jej słowa zaskoczyły wielu fanów, którzy nie spodziewali się tak szczerego komentarza. Wskazała, że sytuacja, jaka dotknęła jej córkę, nie jest łatwa, jednak podkreśliła, że najważniejsze jest jej dobro i szczęście.

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej było szeroko komentowane w mediach. Fani aktorki spekulowali, co mogło być powodem tej decyzji, jednak do tej pory sama zainteresowana nie ujawniła zbyt wielu szczegółów. Tymczasem głos w tej sprawie zabrała mama celebrytki. Na łamach "Halo tu Polsat" odniosła się do rozstania Agnieszki z Pelą, przyznając, że czytanie krążących po sieci wpisów bywa trudne.

Wiele tych wpisów jest po prostu nieprawdziwych. To boli troszeczkę, jak się to czyta

Wiele tych wpisów jest po prostu nieprawdziwych. To boli troszeczkę, jak się to czyta

W programie do tematu odniosła się również sama Agnieszka Kaczorowska, wyznając:

Dostaję taki feeedback od kobiet, że decyzja, którą podjęłam odnośnie swojej relacji, o rozstaniu, to jest też takim świadectwem odwagi i siły kobiet. Nikt nie wie jak było, nie będziemy o tym rozmawiać publicznie, ja nie będę na pewno, bo uważam, że to powinno zostać za zamkniętymi drzwiami

Dostaję taki feeedback od kobiet, że decyzja, którą podjęłam odnośnie swojej relacji, o rozstaniu, to jest też takim świadectwem odwagi i siły kobiet. Nikt nie wie jak było, nie będziemy o tym rozmawiać publicznie, ja nie będę na pewno, bo uważam, że to powinno zostać za zamkniętymi drzwiami

Mama aktorki wróciła także pamięcią do czasu dzieciństwa Agnieszki. Choć wielu myślało, że życie tancerki i aktorki od początku było usłane różami, prawda okazała się zupełnie inna. Kobieta wyjawiła, że zmagali się z problemami finansowymi.