Dorota Rabczewska, znana jako Doda urodziła się 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie. W tym roku piosenkarka świętowała 41-urodziny. Jednak z roku na rok wygląd, jak i forma Doroty Rabczewskiej zachwycają coraz bardziej.

Doda opowiedziała, co sobie postanowiła po 35. roku życia

Dorota Rabczewska, czyli Doda podczas ostatniego eventu została zapytana przez naszą reporterkę o to, czy liczy wiek. Doda wyznała, że ma aktualnie najlepszy okres w swoim życiu. Piosenkarka zdradziła, że kobiety powinny patrzeć na swoje liczby odnośnie wieku, ale powinno je to motywować do dbania o siebie.

Powinny bardziej dbać o swoją psychikę, samopoczucie, rozwój duchowy, przykładać wagę do sportu, zdrowego odżywiania. Wtedy wiek nie ma żadnego znaczenia - zdradziła Doda.

Jednak to nie wszystko. Co jeszcze zdradziła nam Doda? Zobaczcie sami w wideo!

