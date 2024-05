Od rozstania Akopa i Sylwii Szostaków minęło już kilkanaście tygodni. Od tego czasu mężczyzna jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, a fani zapewne myślą, że Akop Szostak w ten sposób pozbywa się negatywnych myśli i jest mu łatwiej wrócić do normalności po długoletnim związku. Teraz mężczyzna jednak zaskoczył fanów i opublikował wymowny wpis na Instagramie.

Akop Szostak w najnowszym wpisie pije do Sylwii?

Akop i Sylwia Szostakowie byli wzorem do naśladowania dla wielu. Za pomocą Instagrama pokazywali swoją codzienność, która wyglądała bajecznie. Nikt więc nie spodziewał się, że ich małżeństwo mogłoby się kiedykolwiek rozpaść. A jednak- kilka tygodni temu do sieci trafiło oświadczenie, w którym Akop Szostak i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie.Od tamtego czasu Akop Szostak stara się radzić w nowej dla siebie roli- roli singla, jednak nie zawsze mu to wychodzi i czasem potrzebuje opublikować wpis prosto z serca, pełen goryczy czy wzruszenia. Tak też było i tym razem. Zobaczcie, co tym razem chciał przekazać swoim fanom Akop Szostak:

Mówią, że mężczyźni nie chcą okazywać swoich emocji, jednak nie do końca jest to prawda. My po prostu nie do końca wiemy, jak je pokazać, choć czasem bardzo byśmy tego chcieli. Drogie Panie, nawet nie wiecie, jak ciężko jest być mężczyzną w tych po**banych czasach. Jesteśmy wychowani w przeświadczeniu, że „faceci nie płaczą”, że mamy być silni i twardzi, a mazgają się tylko 'baby' -zaczął Akop Szostak.

Instagram@akopszostak

Co więcej, Akop Szostak zdradził, że nie podoba mu się to, w jakich czasach przyszło nam żyć. Zdaniem trenera personalnego obecnie ludzie nie starają się budować i naprawiać relacji, a jedynie wymieniać je na nowsze:

(...) Żyjemy w erze konsumpcjonizmu, gdzie ludzie skupiają się głównie na braniu, a mało kto chce naprawiać. Cytując piosenkę Kasi Klich: 'Znów się zepsułeś I wiem co zrobię Zamienię Ciebie Na lepszy model'Choć trzymanie kogoś na siłę nie jest dobre, jednak czasem warto spróbować dać szansę. My, mężczyźni, potrzebujemy jedynie wskazania drogi - czytamy w najnowszym wpisie Szostaka.

Fani zastanawiają się, czy te słowa są kierowane do Sylwii Szostak. Niektórzy słowa Akopa Szostaka interpretują tak, że mężczyzna byłby gotów dać sobie i Sylwii jeszcze jedną szansę i nie chciałby rozstawać się z żoną, a jedynie dostać wskazówkę, jak naprawić ich relację.

Wydaję mi się, że Ty byś chciał wciąż tego związku...

Przykro się patrzy na Twoje smutne oczy Akop

Nie każdy chłop umie dojść do takich myśli… brawo! - rozpisują się fani.

A Wy, myślicie, że Akop i Sylwia Szostakowie dadzą sobie jeszcze jedną szansę?

