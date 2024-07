Kwiat czarnej malwy zawiera wiele substancji śluzowych, żywice, antocyjany, pentozy, fitoestrogeny, flawonoidy, pektyny, garbniki i fenolokwasy. W medycynie alternatywnej zależnie od etiologii zaburzeń, napar z suszonych kwiatów czarnej malwy może wydłużać lub skracać miesiączkowanie.

Zastosowanie kwiatu czarnej malwy – kaszel, katar, zapalenie dziąseł

Kwiat malwy wykorzystywany jest w naturalnej kosmetyce. Nawilża i osłania skórę. Malwa ma właściwości przeciwzapalne i powlekające. Okłady z naparu z kwiatów czarnej malwy można stosować na zmęczone, opuchnięte i piekące oczy. Napar z suszonej czarnej malwy może leczyć nieżyt górnych dróg oddechowych, pomaga w leczeniu chrypki, odkrztuszaniu zalegającej wydzieliny, kaszlu i zapaleniu krtani. Napar można stosować do picia, w formie płukanki przy zapaleniu dziąseł lub migdałków oraz jako okład na zapalenie spojówek.

Czarna malwa na wywołanie okresu

W medycynie naturalnej kwiat czarnej malwy wykorzystywany jest jako środek wywołujący miesiączkę oraz regulujący nadmierne lub zbyt skąpe krwawienia. Zależnie od przyczyn zaburzeń czarna malwa może skrócić miesiączkowanie lub je wydłużyć. W przypadku kruchych naczyń krwionośnych napar z malwy działa uszczelniająco i wzmacniająco. Malwa może skrócić miesiączkowanie u kobiet, u których zbyt długotrwałe krwawienie spowodowane jest niską odpornością naczyń krwionośnych. Kwiat czarnej malwy ma właściwości estrogenne i wpływa rozkurczająco. Jeżeli miesiączka jest zbyt krótka, a przyczyną tego jest niedobór estrogenów lub skurcze naczyniowych mięśni gładkich, wówczas czarna malwa może wydłużać krwawienie.

Nie ma badań, które potwierdzałyby, że czarna malwa reguluje miesiączki. Z problemem nieregularnych okresów najlepiej zwrócić się do ginekologa. Stosowanie czarnej malwy nie jest wskazane w okresie ciąży, ponieważ może mieć skutek poronny.

Jak przygotować napar z czarnej malwy

Jedną łyżkę suszonych kwiatów czarnej malwy wrzuć do garnka i zalej 1,5 szklanki wrzątku. Napar odstaw pod przykryciem do zaparzenia na około 20-30 minut. Następnie gotuj napar z kwiatu malwy czarnej przez 3 minuty i odstaw na 15 minut do wystygnięcia. Napar pij trzy razy dziennie po pół szklanki przez dwa tygodnie.