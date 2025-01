Lil Masti, a tak naprawdę Aniela Bogusz (obecnie Woźniakowska), zdobyła rozpoznawalność nagrywając z początku kontrowersyjne treści na YouTube, a następnie stała się stałą zawodniczką freak fightowych gal MMA. Odnosiła w tym ogromne sukcesy, ale w końcu zdecydowała się porzucić tę część swojego życia na rzecz założenia rodziny. Odkąd została mamą, chętnie publikuje w sieci rodzinne wstawki, pokazując, jak odnajduje się w roli mamy. Teraz przybyła z niezwykłą nowiną!

Lil Masti potwierdziła domysły fanów

Pod koniec sierpnia 2023 roku życie Lil Masti i jej ukochanego stanęło na głowie, gdy na świat przyszła ich pierworodna córeczka - Aria. Dziewczynka stała się oczkiem w głowie rodziców, a w szczególności mamy, która całkowicie odcięła się od afer i skandali, znajdując swoje prawdziwe powołanie w macierzyństwie. Na Instagramie Aniela skrupulatnie relacjonuje, z jakim zaangażowaniem podchodzi do wychowania pociechy i deklaruje, że nie czuje żadnej presji związanej chociażby z powrotem do pracy na pełnych obrotach. A przynajmniej tak było do niedawna.

Jak się jednak okazało, w 2025 roku Lil Masti postanowiła bardziej postawić na swoją karierę zawodową. W najnowszej relacji na Instagramie zapowiedziała, że najbliższe miesiące będą naprawdę intensywne, dlatego teraz stara się całą swoją uwagę poświęcić ukochanej córeczce.

Niedługo szykują nam się wyjazdy, więcej pracy i życie wejdzie na trochę wyższe obroty. Na razie chłonę czas z córeczką i ładuje baterie

Póki co influencerka nie zdradziła dokładnych swoich planów, ale nie ulega wątpliwości, że czeka ją sporo wrażeń.

Lil Masti planuje drugie dziecko?

W sierpniu 2024 roku mała Aria świętowała swoje pierwsze urodzinki, co jej rodzice oczywiście hucznie celebrowali. Obserwując instagramowy profil Anieli możemy z łatwością zauważyć, że ona i jej ukochany świetnie odnajdują się w roli rodziców i podporządkowują dziewczynce całe swoje życie. Sama Lil Masti jeszcze przed zajściem w ciążę deklarowała, że marzy o byciu mamą i pragnie mieć dużą rodzinę. Co ciekawe, niedługo po porodzie zaczęła mówić wprost o kolejnym dziecku.

Ja chcę mieć dużą rodzinę, natomiast po cięciu cesarskim trzeba odczekać minimum 9. miesięcy od porodu, żeby starać się o kolejne dziecko. (...) Nie wiem, czy już zaczniemy się starać, na pewno chcemy mieć dużo dzieci, dużą rodzinę, ale nie wiem, czy jeszcze nie zaczekamy trochę. Ja chcę, żeby mój organizm się trochę zregenerował, żeby może tym razem udało się urodzić naturalnie. Ale już się tak nie mogę doczekać - opowiadała na Instagramie.

Od dłuższego czasu Lil Masti nie wraca do tematu drugiego dziecka, ale jak wiadomo, ostatnio jej rodzina i tak się powiększyła. Pierwszego potomka doczekała się siostra Anieli - Ada.

