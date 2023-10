Paulina Krupińska wzięła udział w programie „Azja Express” i nie ukrywa, że cieszy się, że nie pojawiła się w nim razem z mężem, ale zabrała przyjaciółkę. Prowadząca "Dzień dobry TVN" miała ważny powód! Paulina Krupińska ciężko zniosła rozłąkę z dziećmi? Kto w tym czasie zajmował się córką i synem modelki?

Paulina Krupińska w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim opowiedziała o rozłące z dziećmi i z mężem, kiedy wyjechała na nagranie programu „Azja Express”. Okazuje się, że to był trudny czas dla prowadzącej "Dzień dobry TVN", ale wiedziała, że dzieci są w dobrych rękach.

Dla rodziny może nie do końca, dla mnie na pewno było trudniej, bo codziennie zasypiając zastanawiałam się, co u nich słychać, ale tak naprawdę tak dobrze zorganizowaliśmy z moim mężem logistykę związaną z obowiązkami na miejscu, że on sobie świetnie radził. Dzieci były w dobrych rękach, Sebastian stanął na wysokości zadania. - wyznała szczerze Paulina Krupińska.