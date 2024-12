Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Z roku na rok gwiazdy i influencerki decydują się coraz wcześniej ubierać choinkę i dekorować domy, a zakupowe szaleństwo związane ze świętami zaczyna się już w listopadzie. A jak Boże Narodzenie obchodzi Michalina Sosna? Okazuje się, że czasem ma ochotę na spędzanie tego czasu poza domem...

Michalina Sosna już przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia? Aktorka nie ukrywa, że świąteczny szał zakupowy jest widoczny już od dawna, ale sama nie ukrywa, że trochę dystansuje się to tego i lubi po prostu spędzać święta poza domem. W rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim aktorka zdradziła, że lubi organizować święta dla bliskich, ale niekoniecznie zgodnie z tradycją:

W rodzinnym domu Michaliny Sosny świąteczne tradycje zajmują ważne miejsce i aktorka nie ukrywa, że w tym wyjątkowym czasie jest coś magicznego. Jednak czasem wygrywa potrzeba odpoczynku i gwiazda serialu "M jak miłość" zastanawia się, czy tegorocznych świąt nie spędzi na wyjeździe.

My pieczemy ciasteczka wszyscy razem. Dzieci je ozdabiają, gadamy, śmiejemy się przy tym, więc jest bardzo fajna rodzinna atmosfera. To jest super, ale też tak odpocząć też czasem warto. Więc zastanowię się, czy nie porwę ich wszystkich autobusem, oczywiście w granicach Polski. Zimą jednak święta to święta

dodała Michalina Sosna.