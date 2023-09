Caroline i Mateusz z "Love Island" zaskoczyli fanów informacją o swoim rozstaniu. Z tego, co publikowali w swoich mediach społecznościowych wynikało, że byli nierozłączni i wspaniale im się układało. Widzowie nie kryli rozgoryczenia, choć mieli jeszcze nadzieję, że może para do siebie wróci. Świadczyć miały o tym słowa Caroline, która przyznała: - Jeśli znacie mnie z programu, to wiecie, że kieruję się tym, co ma być to będzie i oboje jesteśmy dobrej myśli - pisała w oficjalnym oświadczeniu. Para nie rozstała się więc w złej atmosferze, a fani nawet mieli dowody, że byli zakochani wciąż spędzają ze sobą dużo czasu! W końcu Caroline, po raz pierwszy od rozstania, postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Czy Mateusz do niej wrócił? "Love Island 3" Caroline i Mateusz znów razem? Caroline i Mateusz byli w sobie naprawdę zakochani. Choć nie planowali od początku ze sobą zamieszkać , to i tak spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Romantyczne randki , wyjazdy niespodzianki były codziennością pary. Tydzień przed rozstaniem Caroline i Mateusz bawili się na imprezie Halloween'owej... Uczestniczka jednak w oficjalnym oświadczeniu zaznaczyła, że świat Instagrama różni się przecież, i to znacznie, od świata rzeczywistego i póki co para podjęła decyzję o rozstaniu. Odkąd tylko Caroline ogłosiła tę informację, czujnym fanom nie umknął żaden dowód potwierdzający, że para wciąż się spotyka. Z tego, co zauważyli fani, Mateusz wciąż komentował zdjęcia byłej ukochanej, a nawet spędził z nią czas w jej rodzinnym Zakopanem. Mimo wszelkich domysłów i dowodów, że Caroline i Mateusz znów są razem, żadne z nich nie zabrało w tej sprawie głosu. Aż do teraz... Zobacz także: "Love...