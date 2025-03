Sandra Kubicka przechodzi ciężkie chwile po rozstaniu z Alkiem Baronem, jednak zawodowo to jeden z lepszych momentów w jej życiu. Właśnie opublikowała post, w którym wyjawiła, że już za miesiąc powstanie jej kolejna firma. Niebywałe!

Sandra Kubicka i Aleksander Baron przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Ich relacja budziła ogromne zainteresowanie mediów i fanów, którzy chętnie śledzili ich wspólne życie. Jednak, jak się okazało, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Decyzja o rozwodzie nie była łatwa, ale jak podkreśla Sandra, była przemyślana i dojrzewała w niej od dłuższego czasu.

Mimo ciężkiego okresu w życiu prywatnym, Sandra Kubicka nie próżnuje i właśnie otwiera swoją własną matcharnię. Na Instagramie opublikowała nowy post i podzieliła się swoją radością.

Sandra Kubicka otwarcie mówi o swoich ambitnych planach. Nie chce ograniczać się do jednego miasta czy regionu – jej celem jest ogólnopolska działalność. Modelka podkreśla, że projekt jest starannie przemyślany i ma szansę na dynamiczny rozwój w różnych częściach kraju.

Chcemy to zrobić w całej Polsce i żeby zrobić to w całej Polsce, i żeby pilnować tych wszystkich lokali w całej Polsce, to ja potrzebuje jednak pomocy, jedna głowa tego nie zrobi. Kocham, jak się dzieje i chodzę do pracy i wtedy mam taką... No, zresztą chyba widać to szczęście na mojej twarzy. Czuję się totalnie dzisiaj spełniona

- mówiła rozpromieniona Sandra.