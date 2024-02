Agnieszka Chylińska należy do tego grona gwiazd, które starają się strzec swojego życia prywatnego i najbliższych. Nieczęsto zdarza jej się wypowiadać na ten temat, dlatego wystarczy kilka zdań, a już odbijają się one sporym echem. Tym razem głośno zrobiło się o wypowiedzi wokalistki na nieco inny temat, choć mocno związany z jej sferą osobistą.

Agnieszka Chylińska

Aż trudno uwierzyć, że mija 30 lat, odkąd Agnieszka Chylińska zagościła na polskiej scenie. Przez ten cały czas wokalistka cieszy się ogromną popularnością i nie zapowiada się, by miało się to zmienić. Producenci wciąż chętnie zapraszają ją do swoich formatów telewizyjnych, a grono jej fanów rośnie z roku na rok.

Sama Chylińska jest też obecna w mediach społecznościowych, gdzie z dumą chwali się najważniejszymi wydarzeniami związanymi z karierą. Na próżno jednak wypatrywać tam prywatnych kadrów, bowiem tych artystka strzeże jak lwica. Nie jest jednak tajemnicą, że doczekała się trójki dzieci, a od 13 lat jest żoną tajemniczego Marka.

Agnieszka Chylińska

Od pewnego czasu ogromne zaciekawienie budzi również temat jej wiary. Przed laty stanowczo deklarowała, że jest osobą niewierzącą, natomiast już jakiś czas temu sporo się w tej kwestii zmieniło. Początkowo Agnieszka Chylińska zdawkowo wypowiadała się na ten temat i raczej unikała zabierania jasnego stanowiska. W końcu zaczęło się to zmieniać. Jak przytacza "Dobry Tydzień", teraz wokalistka otwarcie mówi o swoim podejściu do wiary i przyznaje, że "najwyższemu" dziękuje za wszystkie chwile, które może przeżyć bez trosk.

Jestem bardzo szczęśliwa, że los mi pozwolił przeżyć ten moment, kiedy po prostu cieszysz się i jesteś wdzięczny. Myślę, że Najwyższemu trzeba dziękować za 10 minut, potem za godzinę, potem za dzień świętego spokoju. I od jakiegoś czasu tak żyję. Jest mi z tym bardzo dobrze

W tym miejscu warto wspomnieć, że raczej niewiele jest gwiazd, które otwarcie mówiłyby o swojej wierze i o tym, jaką rolę Bóg odgrywa w ich życiu.

Agnieszka Chylińska