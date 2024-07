Coś z niczego do jedzenia – tak, to jest możliwe. Wystarczy odrobina kreatywności, chęci i oryginalny pomysł. Oto nasze przepisy.

Potrawy z niczego przy odrobinie pomysłowości i kreatywności na pewno będą wyśmienite i przykują uwagę biesiadników. Co zatem można przyrządzić z małej liczby składników?

Forszmak – regionalny specjał

Forszmak to rodzaj zupy lub dania jednogarnkowego o konsystencji zbliżonej do leczo lub gulaszu. Jest świetnym pomysłem na szybki i smaczny obiad. By przyrządzić danie wystarczy, pokroić wędlinę w drobną kosteczkę, podsmażyć na odrobinie tłuszczu i dodać do niej posiekaną cienko cebulkę. Całość należy przełożyć do garnka, doprawić liściem laurowym i zielem angielskim, zalać wywarem z rosołu, po czym dusić na małym ogniu. Po 15 minutach do garnka należy dodać skrojone kiszone ogórki i gotować do momentu aż będą miękkie. Można także dodać pokrojoną marynowaną paprykę. Pod koniec należy dodać koncentrat pomidorowy i doprawić śmietaną, solą i pieprzem.

Leczo z kiełbasą

Leczo jest kolejnym pomysłem na szybkie danie praktycznie z niczego. Wystarczy na rozgrzanej patelni zeszklić cebulę pokrojoną w kostkę, dodać do niej paprykę posiekaną w cienkie paski, odrobinę wody i dusić pod przykryciem do miękkości. Następnie kiełbasę lub inne wędliny należy pokroić w kostkę i dodać do naczynia z duszonymi warzywami. Całość doprawia się koncentratem pomidorowym, ketchupem i papryką w proszku, a także solą i pieprzem.

Omlety na słodko

Omlety na słodko są świetnym pomysłem na śniadanie. Do przygotowania omletów potrzeba 4 jajek, mąki i ulubionego owocowego dżemu. Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę. W oddzielnym naczyniu do żółtek dodajemy cztery łyżki mąki pszennej i pięć łyżek mleka. Całość miksujemy i dodajemy do białek. Wszystko delikatnie mieszamy za pomocą drewnianej łyżki, po czym smażymy na patelni z jednej i drugiej strony. Po wyjęciu na talerz podajemy z dżemem.

Zapiekanka makaronowa

Do zapiekanki makaronowej potrzebny jest makaron, szynka, cebula i żółty ser. Wybrany makaron ugotujemy al dente, posiekaną cebulę i szynkę kroimy w kostkę i smażymy na małym ogniu. Żółty ser ścieramy na tarce do osobnego naczynia. Do naczynia żaroodpornego wkładamy makaron, na nim układamy podsmażone składniki, a wierzch posypujemy żółtym serem. Zapiekankę można doprawić ketchupem.

