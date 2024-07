Jacek Borkowski po raz kolejny wziął ślub pod koniec 2023 roku i czwartą żoną aktora została Jolanta Popławska. Parę dzieli 10 lat różnicy, ale patrząc na najnowsze zdjęcia paparazzi, to śmiało można stwierdzić, że miłość kwitnie. Niedawno aktor i jego 54-letnia partnerka zostali przyłapani podczas wyprawy do jednego z modnych miejsc na mapie Warszawy. Jolanta Popławska skupiła się na zakupach, a aktor dzielnie jej towarzyszył. Para nie szczędziła sobie czułości...

Jacek Borkowski ma już na swoim koncie cztery małżeństwa i wydaje się, że tym razem znalazł swoją drugą połówkę. Razem z Jolantą Popławską poznali się na koncercie i zaiskrzyło. Od kilku miesięcy są małżeństwem i nie zamierzają ukrywać swoich uczuć. Podczas wyprawy na zakupy trzymali się za ręce i czule się obejmowali. Piękny letni dzień zdecydowali się wykorzystać na to, aby uzupełnić garderobę. Jakiś czas temu żona Jacka Borkowskiego mówiła wprost, że wyrzuciła część ubrań swojego męża i zdecydowała się na metamorfozę jego szafy:

Wyrzuciłam mu większość rzeczy, bo było za dużo czerni. To zamiłowanie do czarnego koloru wynikało z lenistwa i wygody, bo Jacek, ubierając się, nie musiał się zastanawiać, co do czego pasuje. Ja nie znoszę czarnego koloru, więc się pojawiły nowe, kolorowe swetry. Etap czarnych rzeczy zamknęłam, zatrzaskując kubeł na śmieci

zdradziła dla Faktu.