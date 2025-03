Klaudia Marchewka to uczestniczka piątej edycji "Kanapowców". Tym razem to przedstawiciele generacji Z zostali bohaterami sezonu i to właśnie im Wujaszek Fericze pomoże zawalczyć o swoje zdrowie i zmienić nawyki na zdrowe. Podczas wizyty Krzysztofa Ferenca w domu uczestniczki jej partner pokazał jej stare spodnie. Nie ukrywa, że namawiał ją, żeby schudła chociaż do nich. Jak wyglądała Klaudia z "Kanapowców" w przeszłości? W sieci dostępne są jej stare zdjęcia.

Kim jest Klaudia z "Kanapowców 5"

Poznaliśmy już wszystkich uczestników "Kanapowców 5". O swoją metamorfozę zawalczy dwóch młodych mężczyzn: Kacper i Oskar oraz trzy dziewczyny: Paulina, Nina i Klaudia. W pierwszym odcinku mieliśmy okazję nieco ich poznać.

Jedną z bohaterek jest 22- letnia Klaudia Marchewka. Uczestniczka pracuje w studiu tatuażu jako managerka, na co dzień mieszka w Warszawie. Klaudia nie akceptuje swojego wyglądu i ma sporo kompleksów. Jest aktywna w mediach społecznościowych, ale jednocześnie jest wielką fanką instagramowych filtrów. Zmaga się z I stopniem otyłości, ważąc 93, 5 kg.

Na razie mam stan przedcukrzycowy, obawiam się, że dojdzie do tej cukrzycy.

Kiedy Wujaszek Fericze odwiedził mieszkanie, w którym mieszka, jej partner pokazał przed kamerami jedne z jej starych spodni, które były kilka rozmiarów mniejsze niż obecne.

Wyglądała sexy? - zapytał Wujaszek Fericze.

Jest cały czas, ale wtedy była petarda - powiedział jej partner.

Tak kiedyś wyglądała Klaudia z "Kanapowców 5"

Klaudia Marchewka jest aktywna w mediach społecznościowych, a jej profil już teraz śledzi ponad 11 tysięcy osób. Przeglądając jej zdjęcia, można dostrzec metamorfozę, jaką przeszła w ostatnich latach. Na dole artykułu znajdziecie zdjęcia Klaudia z "Kanapowców", które publikowała w sieci w 2019 czy 2021 roku.

Teraz dzięki udziałowi w "Kanapowcach" Klaudia będzie starała się wrócić do zdrowej wagi i walczyć o swoje zdrowie. Przed ostatnie trzy lata Klaudia przybrała 25 kg. Marzy o tym, by wrócić do swojej poprzedniej wagi.

Widzowie zachwyceni Klaudią z "Kanapowców"

Internauci już jak tylko zobaczyli pierwsze zdjęcia nowych uczestników "Kanapowców" okrzyknęli, że "dziewczyny są śliczne". Między innymi Klaudia zbiera komplementy pod pierwszymi filmikami z programu ze swoim udziałem:

Ale śliczna, jak schudnie to już całkiem będzie latynoska piękność

To trzymam mocno kciuki za Ciebie, jesteś piękną dziewczyną

Ale piękna buzia

