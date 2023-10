Edyta Górniak bez wątpienia należy do grona najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Wokalistka niejednokrotnie zaskakuje niezwykłymi pomysłami i niewiarygodnymi wypowiedziami, a przy tym cały czas zachwyca fanów swoim głosem. Teraz artystka wyjawiła w wywiadzie, że myśli o własnym reality show. Jakie szczegóły zdradziła?

Niewiele gwiazd w polskim show-biznesie doczekało się własnego reality show. Do tego grona należy Michał Wiśniewski, którego życie już wiele lat temu śledziła cała Polska, a także Doda, która widzom Polsatu pokazuje swoje przygotowania do "Aquaria Tour". Również Edyta Górniak w 2019 roku uczyła się prowadzić samochód i robiła prawo jazdy na oczach odbiorców TVN. Oprócz zmagań za kierownicą, dzieliła się z fanami rozdzierającymi wspomnieniami, wzruszającymi tęsknotami i marzeniami o normalności. Teraz okazuje się, że wokalistka czuje niedosyt.

Pawel Wodzynski/East News

Edyta Górniak udzieliła ostatnio wywiadu, w którym otworzyła się w temacie reality show. Wokalistka szczerze przyznała, że coraz częściej myśli o tym, by zostać bohaterką takiego programu. Co ciekawe, ma już podobno kilka pomysłów na to, jak owa produkcja miałaby wyglądać.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Wokalistka zaznaczyła, że kwestia finansowa to nie jedyny problem, który stoi na przeszkodzie w realizacji potencjalnego programu z nią w roli głównej. Edyta Górniak miałaby bowiem także pewne problemy z tym, aby przekroczyć granice prywatności.

- Ze swojej strony oddałabym swoją prywatność, a nie należę do osób, które są pod tym względem rozrzutne. Dla mnie taki program byłby dużym przełamaniem wewnętrznych barier, przekroczeniem granic, których do tej pory broniłam. Do mnie nawet nie można wejść do garderoby, jeśli ktoś nie jest w moim teamie, do studia nagraniowego czy gdziekolwiek. Dlatego jeślibym miałabym to robić, to musiałby to być taki budżet, żebym mogła potem powiedzieć: ja państwu dziękuję, do widzenia, bawcie się sami - podsumowała.