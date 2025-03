Na platformie Netflix zadebiutował nowy, czteroodcinkowy serial „Dojrzewanie”, który już teraz przyciąga uwagę widzów. Produkcja opowiada historię 13-letniego Jami'ego Millera, który zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania swojej koleżanki z klasy. Serial eksploruje psychologiczne aspekty dojrzewania, rodzinnych relacji i tajemnic, które mogą zmienić życie w jednej chwili.

Fabuła serialu „Dojrzewanie” – mroczna tajemnica nastolatka

Akcja serialu „Dojrzewanie” rozgrywa się w Wielkiej Brytanii i skupia się na losach Jami'ego Millera, który zostaje oskarżony o zabójstwo swojej koleżanki. Po zatrzymaniu chłopca przez policję jego życie diametralnie się zmienia. Jego ojciec Eddie Miller próbuje zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło, podczas gdy terapeutka Briony Ariston oraz detektyw Luke Bascombe starają się dotrzeć do prawdy.

Czy Jamie rzeczywiście jest winny? A może to skomplikowana intryga, w którą został wplątany? Serial prowokuje do zadawania pytań i nie pozwala oderwać się od ekranu do samego końca.

Wyjątkowa obsada i debiut Owena Coopera

Jednym z największych atutów produkcji jest znakomita obsada. W główną rolę Jami'ego Millera wciela się Owen Cooper, dla którego jest to debiut na dużym ekranie. Towarzyszą mu doświadczeni aktorzy:

Wielu widzów chwali szczególnie występ Owena Coopera, który mimo młodego wieku stworzył niezwykle przekonującą kreację. Reżyserem serialu „Dojrzewanie” jest Philip Barantini, znany z dynamicznego stylu narracji i umiejętności budowania napięcia. Scenariusz napisał Jack Thorne, którego wcześniejsze produkcje, jak „Cudowny chłopak” czy „Skins”, cieszyły się dużą popularnością.

Serial składa się z czterech odcinków, które tworzą zamkniętą historię pełną dramatycznych zwrotów akcji i psychologicznej głębi. Każdy epizod dodaje nowe elementy układanki, prowadząc widza do szokującego finału.

Serial "Dojrzewanie" nowym hitem na Netflix

Pierwsze recenzje serialu „Dojrzewanie” są bardzo pozytywne. Krytycy chwalą mroczny klimat, wciągającą fabułę oraz znakomite aktorstwo. Widzowie również doceniają produkcję za realistyczne przedstawienie problemów dojrzewania i relacji rodzinnych.

W mediach społecznościowych pojawiają się opinie, że serial przypomina klimatem takie hity jak „Broadchurch” czy „The Stranger”. Trudno się więc dziwić, że w zaledwie kilka godzin wylądował na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej oglądanych seriali.

Serial jest dostępny wyłącznie na platformie Netflix, gdzie można obejrzeć wszystkie cztery odcinki od dnia premiery. Na ten moment nie wiadomo, czy platforma ma w planach stworzenie drugiego sezonu. Niewykluczone jednak, że rosnąca w zatrważającym tempie popularność produkcji skłoni twórców do rozważań w tym temacie.

