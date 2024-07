Żeby znaleźć tanie wakacje za granicą należy już zimą przeglądać oferty biur podróży. Warto też zaopatrzyć się w tanie bilety lotnicze lub wybrać na urlop poza sezonem.

Wakacje za granicą nie muszą być drogie. Wystarczy wcześniej je zaplanować i rozpocząć realizację pomysłu. Pomocą służy Internet, który jest skarbnicą pomysłów.

1.Wakacje poza sezonem i last minute

Żeby oszczędzić nawet kilkaset złotych, warto wyjechać na wakacje poza sezonem. Urlopy wczesną wiosną (od marca do maja) lub jesienią (wrzesień-listopad) będą nawet do 50% tańsze. W ciepłych krajach pogoda sprzyja nawet poza sezonem, a dodatkowym plusem na pewno będzie brak tłumu turystów. Podobnie oszczędne są wakacje last minute, które przewidują wyjazd w przeciągu kilku dni. Jest to oferta dla osób spontanicznych i dysponujących wolnym czasem.

2. Tanie bilety lotnicze

Śledź regularnie oferty linii lotniczych. Od czasu do czasu znajdziesz tam atrakcyjne promocje. Dzięki nim będziesz mógł kupić bilet lotniczy o wiele taniej, niż zazwyczaj, np. 50 zł w obie strony do Francji lub 1000 zł tam i z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

3. Couchsurfing

Couchsurfing to sposób na zaoszczędzenie na noclegach. Na specjalnych stronach internetowych (wpisz w wyszukiwarce couchsurfing) znajdziesz osoby z różnych stron świata, które przenocują cię w swoim domu za darmo. Warunkiem jest gotowość przyjęcia zagranicznych gości u siebie (o ile zechcą przyjechać). Dzięki temu poznasz lokalne zwyczaje i zaoszczędzisz kilkaset złotych na hotelach. Podczas wakacji musisz jednak respektować zasady gospodarzy i ich czas.

4. Wakacje z grupą

Wakacje grupowe wiążą się ze zniżkami. Wystarczy, że zbierzesz kilku znajomych i wspólnie poszukacie interesującej oferty. Zgłoś się do biur podróży, zajrzyj też na portale internetowe, które świadczą tańsze usługi z różnych dziedzin (w tym w zakresie wyjazdów zagranicznych). Na kuponach rabatowych zaoszczędzisz nawet kilkaset złotych.

5. Wyszukiwarka tanich wakacji

W Internecie istnieje już kilka portali, które specjalizują się w wyszukiwaniu tanich ofert wakacyjnych. Należy wpisać kwotę, którą dysponujesz, termin (w przybliżeniu), miejsce, oczekiwany standard (rodzaj hotelu i jego położenie oraz inne).

6. Wcześniejsza rezerwacja

Jeśli marzysz o wakacjach w sezonie, a masz ograniczoną gotówkę, zarezerwuj wyjazd wcześniej. Już jesienią pojawiają się pierwsze oferty, które mogą być niższe nawet o 30%. Wycieczkę wykup najpóźniej w okolicach lutego lub marca, gdyż każdy tydzień zwłoki wiąże się z wyższymi kosztami. Biura podróży zapewniają przejazd, zakwaterowanie, a czasem nawet wyżywienie.

7. Tanie kierunki

Postaw na miejsca, które są piękne, egzotyczne, a przy tym niedrogie, w porównaniu z najpopularniejszymi kurortami. Wynika to z tego, że same te państwa mają słabą walutę lub niewielkie koszty utrzymania. Warto wyjechać do Wietnamu, Boliwii, Armenii, Tajlandii, Macedonii, Albanii, Indii, Egiptu, Gwatemali lub Nikaragui. Jednak przed wyborem miejsca sprawdź, czy jest ono bezpieczne dla turystów.

