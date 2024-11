11. edycja programu "Rolnik szuka żony" wywołuje spore emocje. Uczestnicy wybrali kandydatów i kandydatki, którzy doskonale odnaleźli się w ich gospodarstwach, a co za tym idzie, wybór nie był łatwy. Rafał z "Rolnika" wybierał między Dominiką a Anetą. Ta ostatnia kandydatka nie ukrywała, że doskonale czuje się w domu rolnika i od razu otwarcie informowała, że jest w stanie przeprowadzić się do Rafała. Pewność siebie Anety i jej ostre poczucie humoru od początku zwracało uwagę widzów i wygląda na to, że kobieta pokazała swoją prawdziwą twarz. Patrząc na jej nowe zdjęcia widać, że Aneta lubi być w centrum zainteresowania. Spójrzcie na te kadry niczym z filmu o "Barbie".

Tak wyglądała kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony". Aneta to kopia Barbie

Kolejna edycja "Rolnik szuka żony" jest już na półmetku i niebawem w finałowym odcinku uczestnicy poinformują, czy udało im się nawiązać relacje. Aneta, kandydatka Rafała już jakiś czas temu opublikowała zdjęcia z Kazimierza Dolnego, gdzie jak wiadomo, nagrywany jest finał "Rolnika". Na zdjęciach Aneta pozuje sama i nie wiadomo jeszcze, jak zakończył się jej udział w programie i czy razem z Rafałem udało im się stworzyć parę. Jak wiadomo, widzowie zdecydowanie stoją po stronie Dominiki i uważają, że to ona pasuje do rolnika. Jedno jest pewne, że Aneta z "Rolnik szuka żony" lubi być w centrum zainteresowania. 26-latka z Mazowsza jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje swoje zdjęcia i na niektórych z nich wygląda jak gwiazda filmowa. Na kilku kandydatka Rafała pozuje w różowej, cukierkowej sukience w scenerii rodem z filmu o Barbie. Trzeba przyznać, że Aneta z "Rolnika" odnalazła się tam perfekcyjnie. Sami zobaczcie!

Instagram @smolinskaaneta

Prywatnie Aneta skończyła Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie i jest magistrem finansów i rachunkowości. To nie wszystko! Ukończyła też studia podyplomowe EMBA i pracuje w urzędzie gminy. W wolnym czasie nie ukrywa, że kocha sport i aktywny wypoczynek, choć w programie zdradziła, że ma lęk wysokości. Prywatnie Aneta pasjonuje się jazdą konną, boksem, siatkówką i lubi też grać w tenisa. W mediach społecznościowych po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" Aneta opublikowała kilka zdjęć i wygląda na to, że zaczęła bardzo o siebie dbać. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Instagram @smolinskaaneta

Sądzicie, że Rafał faktycznie zdecyduje się nawiązać relację z Anetą i już niebawem kandydatka rolnika pokaże podobne kadry sprzed jego domu?

Instagram @smolinskaaneta