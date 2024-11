W sobotę, 30 listopada odbył się charytatywny Bal Fundacji TVN, który jest niemałym wydarzeniem w naszym show-biznesie. Na uroczystości pojawiły się tłumy gwiazd, które chciały zaprezentować się jak najlepiej. Trzeba przyznać, że niektóre z nich naprawdę zaskoczyły, a nam wpadły w oko szczególnie dwie kreacje. Choć Izabela Janachowska i Julia Wieniawa zdecydowały się na zupełnie inne suknię, to jednak obie królowały tego wieczoru. Aż ciężko jest nam oderwać od nich wzroku!

Reklama

Bal Fundacji TVN: Izabela Janachowska i Julia Wieniawa zadały szyku

W sobotni wieczór na Balu Fundacji TVN Joanna Krupa zaszalała z wycięciem, a Małgorzata Socha postawiła na metaliczną sukienkę. W wyborze kreacji wiele gwiazd sugerowało się obecnymi trendami w postaci cekin, dyskotekowego błysku i najmodniejszego w tym sezonie koloru bordowego. Jednym z naszych faworytów była kreacja Izabeli Janachowskiej, która zdecydowała się na diamenty i połysk. Długa sukienka bez ramiączek wysadzana diamentami i z przezroczystym bolerkiem na jedno ramie to prawdziwy hit. Jednak to co sprawia, że ta stylizacja jest tak wyjątkowa to, są dodatki w postaci nakrycia głowy i torebki niczym kula czarodziejki. Warto dodać, że ten niepozorny dodatek to projekt domu mody Valentino, który kosztuje ok. 20 tysięcy złotych.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Mocny makijaż prowadzącej "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" nadał całej stylizacji jeszcze więcej charakteru, a czerwone usta były wisienką na torcie. Musimy przyznać, że 38-latka dawno nas tak nie zaskoczyła. Natomiast Julia Wieniawa postawiła na kreacje niczym z bajki o Kopciuszku. Aktorka zdecydowała się na białą suknię z połyskiem, która podkreślała jej dziewczęce rysy. Ostatnio Julia Wieniawa przeszła spektakularną metamorfozę i zdecydowała się nieco zmienić kolor swoich włosów, który idealnie wpasował się w klimat jej sobotniej kreacji.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Nie można jeszcze nie wspomnieć o ogromnej kokardce na włosach gwiazdy, która dała całej stylizacje nietuzinkowe wykończenie. Aktorka zawsze wie, co w modzie jest najbardziej "hot" i również tym razem nie zawiodła.

A wam która wieczorowa suknia bardziej przypadła do gusty Izabeli Janachowskiej czy Julii Wieniawy?

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa już tego nie ukrywa. O kryzysie mówi wprost: "Emocjonalny zjazd"

ADAM JANKOWSKI/REPORTER