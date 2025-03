Bronisław "Bandi" Bandyk, 57-letni góral z Lipnicy Wielkiej, został zwycięzcą 4. edycji programu "Farma". W finale, który odbył się 28 lutego 2025 roku, zdobył Złote Widły oraz nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Po ogłoszeniu wyników Bandi zdradził, że część nagrody planuje przeznaczyć na zakup krowy. Teraz zwycięzca 4. edycji "Farmy" nieoczekiwanie zabrał głos. Co przekazał?

4. edycja programu "Farma" cieszyła się wyjątkową popularnością o rekordowej oglądalności. Wielki finał okazał się hitem, a wielkim zwycięzcą okazał się Bandi, czyli doświadczony góral, który na co dzień prowadzi gospodarstwo agroturystyczne oraz zajmuje się stolarstwem. Jego umiejętności i determinacja przyczyniły się do sukcesu w programie. Zwycięstwo Bandiego spotkało się z mieszanymi reakcjami. Podczas gdy wielu widzów chwaliło jego zaangażowanie i pracowitość, inni wyrażali swoje niezadowolenie, uważając, że na wygraną zasłużył ktoś inny. Jedno jest pewne, Bandi zyskał sobie sympatię widzów, a teraz nieoczekiwanie zabrał głos:

Chciałem Wam tu, przy tych Złotych Widłach, podziękować serdecznie za to żeście tak głosowali na mnie, żeście trzymali kciuki od takiego maluczkiego do takiego wielkiego.

Chciałem Wam tu, przy tych Złotych Widłach, podziękować serdecznie za to żeście tak głosowali na mnie, żeście trzymali kciuki od takiego maluczkiego do takiego wielkiego.

Bandi zapewnia też, że emocje po finale "Farmy" już opadły i pora na dalsze działania. Zwycięzca 4. edycji niebawem pochwali się, na co wydał swoją nagrodę?

My już wypoczęci, gotowi do roboty, do działania dalszego. I naprawdę szczęśliwie, że taki chłop prosty ze wsi, doceniliście mnie. I za to Wam bardzo dziękuje.

dodał Bandi z 'Farmy'