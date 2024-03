Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" zdecydowanie rzadziej możemy oglądać Idę Nowakowską na ekranie czy różnego rodzaju eventach. Nie da się ukryć, że fani się już za nią stęsknili i nie mogli się doczekać, aż ta w pełni wróci na salony. Czy w końcu nadszedł ten dzień? Ida wreszcie pojawiła się gali i aż trudno było oderwać od niej wzrok.

Ida Nowakowska, niczym Barbie, bryluje na gali

Jeszcze kilka miesięcy temu Ida Nowakowska była jedną z chętniej oglądanych gospodyń "Pytania na śniadanie". Nagłe i bezkompromisowe roszady nie ominęły jednak i jej, więc podobnie jak wszyscy pozostali prowadzący, musiała pożegnać się z formatem. Obecnie możemy oglądać ją "The Voice Kids", ale fani i tak wciąż tęsknią za nią w śniadaniówce.

Ida Nowakowska fot. AKPA

Przez ostatnie tygodnie wielu niecierpliwie wypatrywało Idy również na różnego rodzaju eventach, ale na próżno. Dopiero jednak w miniony czwartek Nowakowska wystartowała na salony, a dokładniej na galę z okazji 65. urodzin istnienia Barbie. Jak łatwo się domyślić, na wydarzeniu królował róż, a Ida swoją stylizacją idealnie wpasowała się w klimat.

Wybrała tego dnia różowo-białą bluzę w stylu bejsbolówki i ogromną, długą aż do samej ziemi tiulową spódnicę... oczywiście w kolorze różowym. Gdy Ida podnosiła ją do góry, mogliśmy dostrzec, jakie dopasowała do całej stylizacji buty. Ku naszemu zdumieniu, zrezygnowała z klasycznych szpilek i postawiła na... buty sportowe!

Spodziewalibyście się takiego wyboru?

Ida Nowakowska na gali z okazji 65. urodzin istnienia Barbie AKPA/Jacek Kurnikowski