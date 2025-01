Joanna Koroniewska niczym Shakira! Reakcja Macieja Dowbora jest bezcenna

Joanna Koroniewska, polska aktorka i prezenterka telewizyjna, a prywatnie żona Macieja Dowbora zaskoczyła wszystkich, publikując w sieci nowe nagranie. 46-latka niczym Shakira tańczyła w towarzystwie kilku przystojnych mężczyzn. Co na to jej mąż? Reakcja Macieja Dowbora mówi sama za siebie, musicie to zobaczyć!