Ser tofu występuje najczęściej w postaci naturalnej lub wędzonej. Odmianą naturalnego tofu jest tzw. silken tofu przeznaczone głównie do przygotowywania deserów, ciast i kremów. Tofu jest doskonałą odmianą dla sera z mleka krowiego, koziego czy owczego. Daje też wiele możliwości zastosowania go w kuchni, w szczególności osobom będącym na diecie roślinnej oraz z nietolerancją laktozy.

Reklama

Tofu – co to jest?

Tofu powstaje w procesie koagulacji mleka sojowego – co to oznacza? Białko zawarte w mleku sojowym ścina się, mleko zsiadłe oddziela się od serwatki, w wyniku czego powstają bloki sera, czyli tofu.

Tofu – wartości odżywcze i kaloryczność

Dokładne określenie zawartości składników odżywczych nastręcza pewnych trudności ponieważ tofu występuje w wielu odmianach. Jednak można podać przybliżone wartości, które nieznacznie się wahają w zależności od rodzaju tofu. 100 g – czyli połowa standardowej kostki tofu zawiera około 100 kcal, 5 g tłuszczu, 12 g białka, 3 g węglowodanów i zaspokaja około 40% dziennego zapotrzebowania na wapń i żelazo. Ponadto tofu nie zawiera cholesterolu i ma właściwości lekko alkalizujące (nie zakwasza organizmu). Izoflawony, w które bogata jest soja, korzystnie wpływają na kości zapobiegając ich demineralizacji, czyli osteoporozie. Zastąpienie nabiału pochodzenia zwierzęcego tymi zawartymi w soi sprzyja obniżeniu poziomu złego cholesterolu (LDL) we krwi, a co za tym idzie, również zmniejszenie ryzyka wystąpienia miażdżycy czy nadciśnienia.

Tofu – zastosowanie

Tofu wędzone jest świetnym składnikiem do sałatek, kanapek, sosów, dań meksykańskich np. tortilli. Tofu tradycyjne po uprzednim zamarynowaniu w oliwie z przyprawami to smaczny dodatek do pizzy. W sklepach dostępne są również tofu z ziołami lub marynowane w czosnkowej zalewie. Ponieważ tofu naturalne ma bardzo neutralny smak z powodzeniem może być wykorzystywane do przygotowywania różnego rodzaju słodkości. Silken tofu – czyli ser o bardzo gładkiej i jedwabistej konsystencji sprawdza się w kremach, masach, serach, lodach oraz sernikach (tofurnikach).

Dostępne w Pizza Portal kody to możliwość zjedzenia ulubionego dania z dodatkiem tofu w atrakcyjnej cenie!

Zobacz także

Gdzie kupować tofu?

Tofu jest dostępne w większości supermarketów, ale tam najczęściej występują tylko jego dwa rodzaje: naturalne i wędzone. Większą różnorodność znajdziemy w sklepach ze zdrową żywnością – zarówno stacjonarnych jak i internetowych. Najbardziej popularne opakowania tofu to: 150 g, 200 g i 250 g.