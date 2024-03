Już po raz kolejny w "Milionerach" w TVN pada pytanie o główną wygraną - milion złotych. W najnowszym odcinku usłyszał je Mateusz Żaboklicki, poeta i fotograf z Warszawy, który ma do wykorzystania aż dwa koła ratunkowe - telefon do przyjaciela oraz wymianę pytania. Jak brzmi więc to najważniejsze pytanie wieczoru?

Pytanie za milion złotych w "Milionerach"

W poprzednim odcinku "Milionerów" Mateusz Żaboklicki zakończył swoją grę na kwocie pół miliona złotych, wykorzystując zaledwie dwa koła. Nowy odcinek show z udziałem Huberta Urbańskiego niemal wręcz od razu rozpoczął się od pytania za milion złotych. Brzmiało ono tak:

"Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy":

A. gadów

B. płazów

C. ptaków

D. owadów

Znacie odpowiedź? Jak myślicie, Mateusz zostanie kolejnym milionerem?

Ostatni raz główna wygrana w "Milionerach" padła we wrześniu 2022 roku. Wówczas milion złotych wygrał Tomasz Orzechowski, a pytanie brzmiało tak:

Kto w połowie XIX wieku skomponował słynną "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japoni?

A. Franciszek Liszt z Raiding

B. Edward Grieg z Bergen

C. Robert Schumann z Zwickau

D. Tekla Bądarzewska z Mławy

Poprawną odp. była odp. D.

Do tej pory milion złotych w show TVN wygrało pięć osób.