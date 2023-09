Wiemy co teraz robi Piotr Swend, czyli Maciek z "Klanu". Wiele osób będzie zaskoczonych

Warszawski Teatr Capitol odwołał premierę spektaklu z udziałem Anny Muchy ! Okazuje się, że pomimo wielu prób i kilku miesięcy przygotowań Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski i Michał Ziembicki jednak nie wystąpią w sztuce "Pikantni". Według doniesień Super Expressu władze Capitolu uznały, że spektakl jest zbyt kontrowersyjny i odważny. Dyrektor teatru w rozmowie z tabloidem stwierdza, że dramat nie pasuje do ich repertuaru. Teatr Capitol wystawia przede wszystkim komedie, i takich spektakli szukamy. Ta sztuka jest dramatem traktującym o rozpadzie związku, a nie komedią, dlatego nie zgadza się z naszą polityką i nie pasuje do repertuaru - tłumaczy Anna Gornostaj, dyrektor warszawskiego teatru. Nieoficjalnie tabloid dowiedział się, że władze teatru obawiają się protestów i prób bojkotowania placówki przez ewentualne wystawianie sztuki opowiadającej o małżeńskich parach znudzonych swoim życiem erotycznym. W spektaklu nie brakuje bowiem odważnych scen. Niewykluczone jednak, że spektakl zostanie pokazany w teatrze Tomasza Karolaka. Aktor w rozmowie z SE przyznał, że producenci już zwrócili się do niego w sprawie ewentualnej współpracy. Producenci tego przedstawienia zwrócili się do mnie, czy mogą gościnnie grać to na naszych deskach. Ja to rozważę. Nie rozumiem jednak, dlaczego Capitol się wycofał. Nie wiedzieli kogo zapraszają? - zastanawia się Karolak. Co sądzicie o decyzji władz Teatru Capitol? Chcielibyście zobaczyć sztukę "Pikantni" z udziałem Anny Muchy ? ZOBACZ: Anna Mucha i Barbara Kurdej-Szatan pokazują... biust na Instagramie! O co chodzi?! ZDJĘCIE Teatr Capitol odwołał premierę sztuki z Anną Muchą. Sztuka okazała się zbyt odważna.