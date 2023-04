Serial o Rydzyku, czyli „Ekler” – z czym to się je?

Czy w Polsce można zrobić prześmiewczy serial o Rydzyku? Cytując pewnego polityka: „Można. Gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył”. Tę radę wzięła sobie do serca Beata Harasimowicz, szefowa projektu oraz odpowiedzialna za produkcję serii firma Story Production. I tak powstał „Ekler”, który pojawił się w mediach 14 października 2021 roku. Satyryczna opowieść odcinkowa wywołała wielką sensację jeszcze przed premierą, ponieważ było wiadomo, że dostanie się przede wszystkim biskupom, ale i politykom. Harasimowicz zaznaczyła jednak, że tu chodzi o patrzenie się władzy na ręce i piętnowanie zachowań, a nie obrazę uczuć religijnych. Wśród widzów, którzy dobrze bawili się przy „Uchu prezesa”, szybko pojawiły się też wysokie oczekiwania. Niestety po drodze pojawiło się kilka poważnych problemów, przez które fani serialu o Rydzyku martwią się o przyszłość serii. Trzeba przyznać, że ta stanęła pod wielkim znakiem zapytania.

Wymyślony przez Beatę Harasimowicz serial o Rydzyku opowiada o katolickiej telewizji „Wytrwamy”, prowadzonej przez charyzmatycznego Ojca Przewodnika (oczywiście wszelkie podobieństwo do zdarzeń i osób jest przypadkowe). Lidera redakcji odwiedzają znane postaci ze świata politycznego, które próbują wkupić się w łaski wpływowego duchownego. Ten – surowy, ale sprawiedliwy – kieruje się zawsze tą samą zasadą: opłacone – odpuszczone. Gdy pewne polityczki narażają się ojcu, muszą za pokutę wysłać pięć przelewów, zrobić zlecenie stałe i przekazać procent od podatku.

Choć w serialu nie padają żadne nazwiska, w scenariuszu pojawiają się prawdziwe wypowiedzi znanych osób. Niektóre wątki także mogą nas nieco naprowadzać na wydarzenia, o których dyskutowały polskie media. Mamy milionowe dofinansowanie rządowe muzeum Ojca Przewodnika. Z ust polityków słyszymy takie hasła jak „tęczowa zaraza” czy „chrystianofobia”. Możemy być pewni, że serii raczej nie obejrzeli takie osoby jak prezydent Andrzej Duda, Łukasz Szumowski czy Beata Szydło.

W obsadzie serialu o Rydzyku pojawiło się mnóstwo znanych nazwisk. Niektórych aktorów możemy kojarzyć z kabaretu i komediowych produkcji, ale część wyborów może też zaskakiwać. Trzy siostry zakonne grane są przez Aleksandrę Szwed („Rodzina zastępcza”, „Teraz albo nigdy!”, „Raz, jeszcze raz”), Katarzynę Ucherską („Dziewczyny ze Lwowa”, „Klan”, „Inni ludzie”) oraz Ewę Telegę („Córy szczęścia”, „Lejdis”, „Czas honoru”). Zakonnice popalają papierosy i z jednym z księży bawią się w zabawę „kto bez grzechu, rzuca kamień”. Warto zwrócić uwagę na to, że Ewa Telega jest też pomysłodawczynią, a także główną scenarzystką serialu. Jeśli lubicie polskie aktorki serialowe, powinniście zajrzeć do naszego zestawienia.

Ekler/Serial podwyższonego Rydzyka!

Widzowie w produkcji mogli też zobaczyć Piotra Cywrusa, który wcielił się w rolę prezydenta. Aktor kojarzony przede wszystkim z rolą Ryszarda Lubicza z serialu „Klan” w ostatnich latach przeżył prawdziwe odrodzenie. Jego kreacja Andrzeja Gałeckiego w ekranizacji słynnej pasty o ojcu-fanatyku wędkarstwa, autorstwa Malcolma X odbiła się głośnym echem. Później Cywrus zagrał m.in. księdza w „W lesie dziś nie zaśnie nikt” oraz – również duchownego – w miniserialu „Kryptonim Polska”.

Mamy również zastęp ministrów, którzy ustawiają się w kolejce do Ojca Przewodnika. W role szefów ministerstw wcielili się Bartłomiej Kasprzykowski („Między oczy”, „Ranczo”, „Magda M.”), Maciej Wierzbicki („Ciało”, „Maraton tańca”, „Magiczne drzewo”), Adam Krawczuk („Czas honoru”, „Ciało”, „Idealny facet dla mojej dziewczyny”) oraz Marcin Perchuć („7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, „Po prostu przyjaźń”).

Na małym ekranie pojawia się także postać premier Beaty, którą zagrała aktorka dubbingowa Agnieszka Matysiak (jej głos usłyszcie w takich filmach jak „Avatar”, „Harry Potter i więzień Azkabanu”, a także animacji jak „Gdzie jest Nemo”, „Hotel Transylwania: Transformania” czy „Minionki: Wejście Gru”). Mamy też europosłankę Beatkę, graną przez Beatę Kawkę („Pitbull. Nowe porządki”, „Inni ludzie”, „Jasne błękitne okna”).

Ekler/Serial podwyższonego Rydzyka!

Oprócz tego w serialu o Rydzyku pojawia się aktor, który został wyrzucony ze szkoły aktorskiej i postanowił realizować się w stacji Ojca Przewodnika – ksiądz Damian. W jego rolę wcielił się dobrze znany fanom stand-upu i kabaretu Rafał Rutkowski („Masz ci los!”, „Juliusz”, „Zupa nic”). Do tego grona dołączył jeszcze grany przez Krzysztofa Skibę artysta. Piosenkarz zaśpiewał też w teledysku promującym serial „Ekler”. W produkcji jego postać również chwali się piosenkami o Ojcu Przewodniku.

Jednak największą uwagę przykuwa oczywiście świetny Jerzy Schejbal, czyli serialowy arcybiskup Ryszard. Widzowie mogą go kojarzyć z takich tytułów jak „Kruk”, „Konsul”, „Żółty szalik”, „Rysa” czy „To nie tak jak myślisz, kotku”. Jeśli interesujecie się historią polskich aktorów serialowych, możecie zajrzeć do naszego zestawienia.

Pomysłodawczyni i szefowa projektu, jakim jest serial o Rydzyku, Beata Harasimowicz przez ponad dwie dekady pracowała w Telewizji Polskiej. W publicznych mediach pełniła funkcję reżyserki oraz scenarzystki wielu programów kabaretowych. Na swoim koncie ma „Latający Klub Dwójki” czy „Dzięki Bogu to już weekend”. W 2016 roku postanowiła odejść z TVP. Okazało się, że kabarety, z którymi pracowała Harasimowicz, zaczęły odwracać się od telewizji publicznej. Reżyserka uznała, że musi być lojalna wobec swoich kolegów. Zaznaczyła, że sama poprosiła o rozwiązanie umowy.

Warto dodać, że serial o Rydzyku i „Ucho prezesa” mają więcej wspólnego, niż widzowie mogą sądzić. Beata Harasimowicz przez ponad 10 lat była związana z gwiazdorem satyrycznego serialu, liderem Kabaretu Moralnego Niepokoju, Robertem Górskim. Komik porzucił ukochaną dla 14 lat młodszej od niego Moniki Sobień. Harasimowicz, którą nazywa się Królową kabaretu, bardzo to przeżyła.

EAST NEWS

W tydzień od premiery pierwszego odcinka serialu o Rydzyku „Ekler” został wyświetlony blisko pół miliona razy. Widzom spodobała się satyryczna produkcja o duchownym i jego działalności. Internauci docenili fakt, że twórcom udało się uniknąć suchych żartów i stwierdzili, że seria ma potencjał. Jednak wbrew oczekiwaniom, niektórych fanów, „Ekler” nie podzielił losu „Ucha prezesa” i nie został przeniesiony do żadnych ze stacji telewizyjnych. Serial miał premierę na YouTube i nadal jest dostępny na platformie. Dzięki temu każdy może obejrzeć produkcję w dowolnym momencie, jednak emisja w telewizji z pewnością mogłaby zwiększyć jego popularność.

Mnóstwo widzów zastanawia się, dlaczego serial o Rydzyku doczekał się jedynie czterech odcinków, skoro cieszył się niezłą popularnością? Czyżby pojawiły się problemy prawne? Nie ma mowy jednak o pozwach za obrazę uczuć religijnych. Beata Harasimowicz zdradziła, że treść produkcji konsultowała z trójką księży, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji i nie dać pretekstu osobom, dla których „Ekler” jest niewygodny. Co więcej, szefowa projektu dodała, że duchownym serial się podobał! Skąd przerwa w publikacji kolejnych odcinków?

Problem okazał się złożony. Najpierw ekipę serialu dopadła klasyczna bolączka niskobudżetowych produkcji, czyli brak środków. Choć scenariusze do odcinków od piątego do ósmego są gotowe i kolejne części mogłyby powstać już teraz, nie ma pieniędzy, by to zrobić. Beata Harasimowicz rozpoczęła poszukiwanie inwestorów. Udało jej się nawet zebrać część brakującej sumy. Jednak gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, wstrzymano akcję. Harasimowicz w rozmowie z serwisem Press przyznała, że w obecnej sytuacji gromadzenie środków na komedię jest nie na miejscu. Do pomysłu ma wrócić, gdy sytuacja się uspokoi. Ostatni odcinek został opublikowany na platformie 4 listopada 2021 roku.

Widzowie, którzy zdążyli polubić serial o Rydzyku, mogą czuć zawód. Zwłaszcza że producentka zdradziła, co mieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. W mediach ujawniła, że na ekranie miały pojawić się postaci inspirowane sylwetkami takich polityków jak minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a nawet nuncjusz papieski. Podobno kilkoro znanych aktorów zadeklarowało już chęć dołączenia do obsady serii „Ekler”. Jeszcze bardziej fanów może boleć to, że podobno twórcy mają wystarczająco dużo pomysłów, by napisać nawet kilkadziesiąt odcinków. Na szczęście polityka oraz Kościół to bardzo wdzięczne tematy. Przez kolejne miesiące z pewnością wydarzy się wiele, a to tylko zainspiruje produkcję.

Żeby nie zostawić widzów z niczym, pojawiła się dodatkowa miniseria „Ukryte Prawdy”, w której bohaterowie – jak na spowiedzi – postanowili wyjawić swoje sekrety. Przed konfesjonałem klękli m.in. ksiądz Damian, siostra Krystyna, artysta oraz arcybiskup Ryszard. Jeśli jesteście fanami ojczystych produkcji, powinniście sprawdzić nasze zestawienie polskich seriali o lekarzach.

