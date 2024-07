Serek tofu to zrobiony z mleka sojowego miękki ser, nieco przypominający w konsystencji biały ser z mleka krowiego. Ze względu na neutralny smak jest doskonałym produktem do różnego rodzaju eksperymentów kulinarnych.

W jaki sposób można wykorzystać serek tofu

Tofu może być wykorzystane do potraw takich, jak zapiekanki, pizza, tortilla. Możemy je smażyć marynować, piec, robić pasty do chleba, pasztety, nadzienia i kotlety, dodawać do zup, sosów, makaronów, sałatek. Jest również doskonałe jako zamiennik jajek w jajecznicy. Tofu na słodko to ciasta, kremy, lody, musy, puddingi oraz koktajle.

1. Serek tofu na śniadanie – przepis na tofucznicę z pieczarkami

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

1 opakowanie – 100 g – naturalnego tofu,

1 mała czerwona cebula,

1 łyżka oleju rzepakowego,

5 pieczarek,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Cebulę obierz, posiekaj drobno i podsmaż na oleju,.

2. Pieczarki dokładnie wyszoruj, zetrzyj na tarce i dodaj do zeszklonej cebuli, podsmażaj na dużym ogniu około 5 minut.

3. Tofu rozgnieć widelcem w miseczce, dodaj do pieczarek i cebuli, dokładnie wszystko mieszając, smaż około 7 minut.

4. Dopraw solą i pieprzem. Zamiast zwykłej soli możesz użyć tzw. soli czarnej, która dzięki dodatkowi siarki nadaje tofucznicy jajeczny posmak.

Przyrządzony w ten sposób serek tofu w połączeniu z chrupiącą bułeczką i świeżymi warzywami jest doskonałym śniadaniem.

2. Serek tofu na obiad – przepis na smażone tofu z kaszą jaglaną

Czas przygotowania: 25 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

100 g wędzonego lub naturalnego tofu,

3 ząbki czosnku,

2-3 łyżki oleju rzepakowego, kokosowego lub sezamowego,

2-3 łyżki mąki pszennej,

2 łyżki sosu sojowego jasnego,

kasza jaglana – 1 woreczek – 100 g,

1 mała cebula,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj w osolonej wodzie.

2. Cebulę pokrój w piórka i zeszklij na łyżce oleju z dodatkiem sosu sojowego, przykryj i duś na małym ogniu.

3. Tofu pokrój na centymetrowe plastry, oprósz solą i pieprzem, obtocz w mące i usmaż na złoto.

4. Przeciśnij przez praskę lub zetrzyj na tarce czosnek i dodaj do cebuli.

5. Kaszę wymieszaj z cebulą.

6. Na kaszy połóż plastry tofu.

Takie wydanie serka tofu można modyfikować wedle uznania dodając ulubione przyprawy i warzywa. Doskonale komponuje się z surówką z kiszonej kapusty lub sałatką z kapusty pekińskiej.

3. Serek tofu na deser – przepis na mus czekoladowy z tofu

Czas przygotowania: 15 minut + chłodzenie 1-2 godziny

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

250 g silken tofu, może by też tofu naturalne ale wtedy tekstura deseru będzie mniej gładka,

tabliczka gorzkiej czekolady,

szklanka mleka roślinnego (sojowego, ryżowego, owsianego, migdałowego, kokosowego) może być waniliowe lub czekoladowe, jeżeli lubisz bardzo czekoladowy smak,

kilka kropel aromatu waniliowego lub łyżeczka cukru waniliowego,

1 łyżka syropu z agawy lub miodu.

Sposób przygotowania:

1. Do rondelka zetrzyj na tarce czekoladę i rozpuść w mleku. Dodaj cukier, wanilię, syrop z agawy lub miód. Cały czas mieszaj podgrzewając do czasu aż czekolada się rozpuści.

2. Włóż tofu do dużej miski i rozgnieć widelcem; dodając po łyżce musu czekoladowego blenduj wszystko na gładką masę.

3. Przełóż deser do miseczek i wstaw do lodówki.

Tego rodzaju mus z serka tofu jest świetny jako samodzielny deser, ale wyśmienicie komponuje się również z naleśnikami lub waflami.