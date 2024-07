Zamiast słodyczy opartych na cukrze można zaspokajać naturalną potrzebę słodkości owocami surowymi i suszonymi.

Cukier uzależnia tak, jak alkohol, papierosy czy narkotyki – w momencie, kiedy jemy słodycze w mózgu wydziela się dopamina, tzw. hormon szczęścia. Im więcej jemy cukru, tym bardziej domaga się go organizm. Aby wyjść z tego paradoksu i nie rujnować organizmu pustymi kaloriami, warto wybierać zdrowsze zamienniki słodkich, kalorycznych przekąsek. Idealnym rozwiązaniem są owoce – do wyboru mamy świeże, sezonowe (te są najlepsze) i owoce suszone. W nich też co prawda jest cukier – ale naturalny, a nie dosypywany do produktu. Poza tym owoce to bogactwo wartości odżywczych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, czego nie można powiedzieć o słodyczach rujnujących zdrowie i sylwetkę.

Zdrowsze słodkości, czyli owoce świeże i suszone

Świeże owoce – maliny i truskawki zamiast białego cukru

W 100 gramach mało cukru, bo tylko 4 gramy mają np. maliny. Owoce te bogate są w witaminy C, E oraz witaminy z grupy B, a także minerały: żelazo, potas, magnez, wapń. Jednocześnie mają mało kalorii – w 100 gramach tylko 29. Maliny warto jeść zamiast słodyczy, ponieważ są słodkie i aromatyczne, a dodatkowo działają przeciwbakteryjnie, łagodzą bóle menstruacyjne, podnoszą odporność organizmu. Kolejnymi owocami, które doskonale zastąpią słodycze, są truskawki – w 100 gramach mają jedynie 7 gramów cukru i 28 kalorii. Owoce te mają więcej witaminy C niż cytryna czy grejpfrut, a dodatkowo – podobnie jak maliny - bogate są w witaminę A, E i witaminy z grupy B i minerały: magnez, fosfor, wapń. Truskawki oczyszczają organizm z toksyn, działają moczopędnie i usprawniają pracę nerek.

Suszone owoce – zamiennik słodyczy

Owoce suszone zawierają dużo więcej kalorii niż ich świeże odpowiedniki, ale w dalszym ciągu lepiej sięgnąć po nie, niż po niezdrowe batony i ciastka. Truskawki czy maliny to owoce sezonowe, natomiast suszone owoce mamy cały rok pod ręką. W momencie, kiedy mamy nieodpartą ochotę na coś słodkiego, warto zjeść daktyle – dostarczają energii, uzupełniają niedobory potasu, a przy tym są wyjątkowo słodkie. W 100 gramach mają 277 kalorii, 63 gramy cukru i 8,7 gramów błonnika. Jeden owoc waży średnio 5 gramów i zawiera 14 kalorii. Kolejny suszony owoc, który warto zjeść zamiast słodyczy, to żurawina. Na 100 gramów produktu przypada: 5,7 gramów błonnika, około 320 kalorii i 65 gramów cukru. Żurawina doskonale wpływa na układ moczowy, chroni przed nowotworami (jest źródłem antyoksydantów) i podnosi odporność organizmu. Wybieraj owoce niesiarkowane (E220), pozbawione oleju, najlepiej ekologiczne.

Jeśli zależy ci na zrzuceniu zbędnych kilogramów, pamiętaj, żeby wliczyć owoce do dziennego bilansu kalorycznego, który najlepiej ustalić z dietetykiem. Od zdrowego jedzenia spożywanego w nadmiarze też można przytyć.